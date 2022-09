Krajský vlak Moravia vyjel na testovací jízdu, svezl lidi z Brna do Tišnova

Technici budou nový vlak testovat na jihomoravských kolejích dva dny. Jezdí na trati z Tišnova přes Brno do Židlochovic.

„Doufám, že to pro lidi bylo pozitivní překvapení, když se nečekaně svezli novým vlakem. Já jsem hlavně rád, že už začínají jezdit. Čím dřív projdou všemi testy, tím dřív nahradí desítky let staré soupravy,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Jedná se o dvouvozovou jednotku, která vychází z jednotek Panter. Státní dopravce České dráhy (ČD) už je v desítkách kusů provozuje po celé republice. Na jižní Moravě s nimi budou zatím jezdit také ČD, ale od prosince 2024 je bude provozovat dopravce, který vzejde ze soutěže. Jedná se totiž o první vlaky v Česku, které si pořídila přímo samospráva, a ne dopravce.

Postupně během příštího roku nahradí starší vlaky, z nichž některé jsou v provozu až 50 let.

„Chceme dostat lidi do veřejné dopravy, zpátky do vlaků, a to se díky moderním železničním jednotkám může podařit. O dalším nasazení nových krajských vlaků do provozu rozhodne Drážní úřad,“ řekl radní pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Kraj si objednal za 6,5 miliardy 37 vlaků, z toho 31 třívozových a ostatní dvouvozové. Všechny měly být původně dodány ještě do konce tohoto roku. Kvůli pandemii covidu-19 a jejím dopadům na dodavatelské řetězce a na nemocnost pracovníků se ale dodávky zpozdí. Zhruba 85 procent částky za nové vlaky kraj zaplatí z evropských dotací a zbytek ze svého rozpočtu.