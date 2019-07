U Břeclavi srazil vlak člověka, provoz na trati do Znojma je zastaven

6:28 , aktualizováno 6:28

U Břeclavi srazil ráno vlak člověka. Provoz na trati do Znojma je přerušen. Mezi Břeclaví a Valticemi byla zavedena náhradní autobusová doprava. Na svém webu to uvedly České dráhy (ČD). Nehoda se stala po 05:00. Omezení na trati potrvá podle předběžných odhadů zhruba do 07:30.