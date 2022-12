Boj o pozemky na sídlišti v Brně míří do ztracena, záměr radnice odmítá

Vinohradští zastupitelé vyzvali brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS), aby ve stavebním řízení u Sport for Living uplatnila připomínky. Vadí jim, že není provázaný s ostatními projekty v lokalitě a nezajistí stabilizaci území.

„Je zbytečné do něj investovat, když by se pozemky stejně měly prodávat. Nechceme platit náklady na jeho přípravu, protože investor musí plochu nejdřív rekultivovat,“ vysvětluje nová starostka Vinohrad Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Peníze vynaložené za zpracovaný projekt požadoval Maršálek u dřívějšího záměru Go Up. Náklady byly stanoveny na 8,6 milionu korun, dalších 15,4 milionu stály pozemky.

První částku měla zaplatit vinohradská radnice, druhou město. Tento postup schválili i brněnští zastupitelé, proti se však postavilo dnes už bývalé vedení městské části. Žádalo právnicky jistější společný odkup rozdělený finančně na půl.

Vinohradští se teď dotazují, zda je možnost stále na stole. Brněnský radní pro majetek Jiří Oliva (ČSSD) ovšem takhle postupovat už nechce.

„Byl by to nebezpečný precedens, cesta do pekel. V každé městské části jsou projekty v souladu s územním plánem, ale z nějakého důvodu se nelíbí místním. Podobných žádostí radnic o koupi pozemků, kde je plánovaný nechtěný záměr, by se mohla vyrojit celá řada,“ říká radní.

Rozhodnutí o pomoci Vinohradům je nicméně na celé magistrátní koalici. Pokud by se jí městská část nedočkala, znamenalo by to pro ni prakticky stopku ve snaze o nákup pozemků, které je Maršálek nadále ochotný prodat. Už případná nutnost uhradit polovinu nákladů ze společného odkupu, tedy 12 milionů, by byla velkou přítěží.