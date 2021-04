Vedení brněnské čtvrti odmítlo odkup parcely, developer může stavět

Před rokem na jednání zastupitelstva brněnských Vinohrad vtrhl dav lidí. Požadovali, aby radnice stopla plánovanou výstavbu rekreačně sportovního areálu Go Up. Tvrdili, že budovat takový komplex u spalovny je nesmysl a developer chce ve skutečnosti na místě postavit ubytovnu.

Městská část proto začala jednat s magistrátem, že společně parcelu odkoupí a firmě Properity v čele s Jiřím Maršálkem proplatí i vzniklou škodu. Když ale nyní měla být definitivně schválena dohoda, vedení Vinohrad najednou cuklo.



Podle kritiků politici jednají účelově a vše nasvědčuje tomu, že jdou developerovi „na ruku“. Firma totiž stále může stavět.



Vedení Brna přitom vinohradské radnici nabídlo, že z domluvené celkové částky 24 milionů za odkoupení parcely zaplatí zhruba dvě třetiny.



„Opravdu už netuším, co si o jednání městské části a starostovi Jiřím Čejkovi (nez.) myslet. Jestli tohle není hra s developerem, tak nevím. Je neskutečné, co pan starosta předvádí. Celou dobu vše táhneme my, jednáme s developerem, řeší to odbory, děláme posudky. A najednou pan starosta otočí o 180 stupňů a řekne, že nesouhlasí,“ neskrývá zlobu náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), který si narovnání s developerem vzal na starost.



Čejka však tvrdí, že se chová zodpovědně a nechce utratit přes osm milionů za dokumenty, které budou radnici k ničemu.



„Město kupuje pozemek a městská část má zaplatit firmě za projektovou dokumentaci. Máme rozbory od právníků, že bychom se svým způsobem dopustili kriminálního činu, porušili zásady řádného hospodáře. Představte si, že přijde někdo z místních a řekne, že máme rozbité chodníky a vyhodili jsme přitom peníze za hromadu papírů,“ vysvětluje Čejka s tím, že chtějí z částky 24 milionů zaplatit rovnou polovinu, aby se i městská část podílela na odkupu pozemku.

Podle Hladíka je to totální nesmysl. „Přece město chce parcelu následně svěřit do správy městské části. A o to tady od začátku jde,“ nechápe starostovy argumenty.

Za pravdu mu dávají i někteří vinohradští zastupitelé. Upozorňují, že zmíněná „halda papírů“ je ve skutečnosti náhrada škody, která developerovi s projektem vznikla.

„Místo řešení hledají překážky“

„Platí za stav, který sami způsobili. Kvůli své nečinnosti dělali kroky potřebné ke stavbě. A chápu, že nyní pan Maršálek chce vynaložené peníze proplatit. Kdyby se radnice vyjádřila dříve, nemusely být přípravy tak daleko. Současný postup radnice je tak jen účelovka, protože město dalo prokazatelně výhodnější nabídku pro Vinohrady už v únoru. Pan Čejka to celou dobu věděl a neměl s tím problém. Až najednou ve čtvrtek před jednáním zastupitelstva města vyrukoval s tím, že chce posudek,“ kritizuje exmístostarosta Jiří Karásek (ČSSD).



A upozorňuje, že městská část bude za dokumenty k projektu platit tak jako tak. „Jen místo osmi milionů vyhodí dvanáct, přitom v žádném případě nezíská nic navíc. Pozemky prostě budou patřit městu. Přijde mi to jako snaha odvrátit stopku stavbě, protože územní řízení stále běží a developer by tak mohl areál navzdory všem vybudovat,“ dodává opoziční zastupitel.

Podobný názor má i kolegyně z opozice Jitka Ivičičová (KDU- ČSL), která se tématu výstavby rekreačněsportovního areálu od počátku věnuje.



„Vinohradská radnice má spolupracovat s magistrátem, případně oslovit advokátní kancelář, která se zaměřuje na přípravu složitějších nemovitostních transakcí. Místo toho hledá překážky. Nezbývá mi než si myslet, že snaha o smírné řešení je jen naoko,“ myslí si Ivičičová, která je zároveň brněnskou zastupitelkou.

Čejka nicméně tvrdí, že chce jen najít řešení, které městskou část nedostane do problémů, a celou dobu se snaží s městem dohodnout.

Developer Maršálek se již odmítá k celé kauze vyjadřovat. Jeho zamýšlený projekt spočívá v tom, že místo tenisového kurtu a části zeleně plánuje naproti Základní škole Čejkovická postavit desetipatrový komplex, který počítá s 94 byty o velikosti 1+kk až 4+kk.

Místním se to nepozdává, protože podle nich nedává logiku, že se někdo vyrazí rekreovat mezi paneláky poblíž spalovny. Město nyní jedná s právníky, jak tedy dohodu o odkupu nastavit.



„Chceme svolat mimořádné jednání zastupitelstva, a to hned 4., nebo 11. května,“ nastiňuje Hladík nejbližší kroky města s tím, že by se mělo jednat rychle, protože územní řízení na stavbu je pozastaveno jen do konce dubna.