Developer otočil, místo prodeje pozemků chce na sídlišti v Brně opět stavět

Obrovskou bouři nevole místních obyvatel i politiků vzbudil před více než dvěma a půl lety záměr developera Jiřího Maršálka vybudovat na brněnských Vinohradech desetipatrový sportovně-rekreační areál Go Up.

Kritici jej považovali za zástěrku pro ubytovnu, jejíž výstavba by ještě víc zalidnila jedno z už teď nejhustěji obydlených sídlišť v Česku. Na mimořádné zastupitelstvo tehdy dokonce dorazily asi dvě stovky naštvaných místních.

Po vlně negativních reakcí se investor po čase domluvil s vinohradskou radnicí a magistrátem, že jim pozemky prodá. K definitivní dohodě ovšem aktéři nedospěli ani po více než dvou letech jednání a teď nečekaně nastal zásadní obrat. Maršálek navrhuje nové využití plochy.

Záměr Sport for Living kombinuje výstavbu přízemní sportovně-rekreační budovy pro wellness či jógu s obnovou zanedbaných tenisových kurtů. Zatímco radnice projekt nadšeně vítá, opozice je skeptická. Na brněnském magistrátě o čerstvé novince dokonce nic nevědí.

Konec tahanic, chválí starosta

Podle Maršálka, který stojí i za stavbou brněnského mrakodrapu AZ Tower, slouží nový záměr pouze ke zlepšení současného stavu, kdy pozemky leží roky ladem a kurty jsou nevyužité. Zároveň tvrdí, že předložení nového využití plochy neznamená konec možnosti prodeje parcel městu. „Jsou neustále k dispozici za předem dohodnutých podmínek. Že k tomu dosud nedošlo, není ani v nejmenším naše vina,“ prohlašuje developer.

Vinohradští radní hned pár dní po předložení záměru projekt jednomyslně podpořili, změnu považují za zlom v celé kauze.

„Velké tahanice okolo stavby Go Up tímto skončily, protože myšlenka plánovaného využití není vůbec v rozporu s naším viděním prostoru, který se nachází v jihovýchodním cípu Vinohrad. Navíc nemusíme v procesu odkupu pozemků, o který jsme se dlouho tahali s městem, vynakládat žádné peníze, jež bychom si od města půjčovali. Jednalo se až o dvanáct milionů korun,“ vysvětluje starosta Jiří Čejka (nez.).

Celková cena za odkup pozemků včetně vynaložených nákladů investora měla být zhruba 30 milionů. Mezi městem a Vinohrady však panovaly rozpory ve způsobu provedení. Vinohradští odmítli zaplatit 8,6 milionu pouze za projektovou dokumentaci původního záměru Go Up, protože by koupili jen hromadu bezcenných papírů bez dalšího využití. Trvali na přímém prodeji uskutečněném městem s tím, že na něj přispějí až 12 miliony.

Opoziční zastupitelé Vinohrad označují náhlou změnu využití prostoru za překvapivou a podezřelou, v její uskutečnění nevěří. Poukazují také na načasování obratu nedlouho před volbami. „Je otázkou, zda nejde o habaďůru hranou jen naoko s tím, že se po volbách všechno vrátí zase tam, kde už to bylo. Aby starosta Čejka mohl být brán před volbami za spasitele. Kdyby se začalo stavět, lidé mu to neodpustí,“ podotýká člen opozice Jiří Tlamka (nez.).

Znovu to samé, zní z opozice

Možnou souvislost se zářijovými volbami Čejka odmítá. „Je to krajní pitomost. Jak můžeme časovat kroky soukromníka? Jde o fantasmagorii,“ reaguje.

Podle opoziční zastupitelky Jitky Ivičičové (KDU-ČSL) se nicméně podobné budovatelské plány objevují ze strany místní radnice před každými volbami. „Je to jako přes kopírák. Před čtyřmi a osmi lety starosta na Vinohradech sliboval bazén, nic z toho ale nikdy nevyšlo. Současná situace mi proto přijde velmi vtipná,“ hlásí Ivičičová.

Členové opozice se shodují, že v tuto chvíli by pro Vinohrady bylo nejlepším řešením, aby pozemky od developera odkoupilo město. Následně může plocha posloužit jako podzemní garáže, které je ovšem nutné nejprve nákladně vybudovat, a pro sportovní aktivity na povrchu, například pro místní dobrovolné hasiče.

Toto využití jako jedno z možných zmiňuje také náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), který se za město chopil vyjednávání o odkupu pozemků od Maršálka. Detailní informace o novém záměru investora nemá, dozvěděl se o něm teprve od redakce MF DNES. „Je důležité, aby využití plochy bylo v souladu s většinovým míněním vinohradských obyvatel. Pokud je ale nový projekt v souladu s územním plánem, je to v pořádku,“ oznamuje Hladík.

Maršálek pro nový projekt teprve před několika dny požádal stavební úřad na Vinohradech o stanovisko ke společnému povolení, na jehož vydání dosud čeká. Po radních se k záměru vyjádří také zastupitelé, a to na mimořádném zasedání ve druhé polovině července.