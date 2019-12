Výtahy z tureckých dílů, domy bez izolace. Radnice tíží odfláknuté práce

Až do přijetí zákona o veřejných zakázkách se totiž volili dodavatelé zpravidla podle nejnižší ceny. A nikdo se moc nezabýval tím, jak dlouho mají dodané výtahy, okna nebo položené střechy vydržet.

Velké problémy kvůli tomu mají například v Líšni, kde provedli rozsáhlou kontrolu svých domů. Zjistili, že v nejhorším stavu jsou ty, kde se v minulosti dělaly nástavby. Aby se v nich mohlo dál bydlet, musela radnice za opravy zaplatit už kolem 100 milionů korun. Zdaleka však nepůjde o konečnou částku. Další problémy se totiž nabalují.

„Například ze 78 výtahů vysoutěžených asi před třinácti lety na nejnižší cenu jich je nyní už desetina v havarijním stavu a další se postupně přidávají. Musíme je okamžitě vyměnit. Výtahy jsou smontované z polských a tureckých součástek, které se dnes už nevyrábí. Nejde o ucelenou výrobní řadu,“ odhaluje líšeňský starosta Břetislav Štefan (ČSSD).

„Takové výtahy zpravidla dodávají malé firmy, které tak nejsou schopné garantovat po letech záruku. Zadání znělo: dodejte výtah, ať jezdí nahoru dolů a hlavně levně. Nikdo neřešil, kolik má vydržet startů a podobně. Přitom předešlé výtahy vydržely i třicet let,“ doplňuje Štefan.

Starosta podal trestní oznámení

Problémy jsou i s dalšími provedenými pracemi, podle Štefana jde o zakázky z let 1995 až 2006. V zoufalství poté, co radnice musela investovat do oprav deset let staré střechy, dokonce podal trestní oznámení na neznámého pachatele. „Vypovídali technici i starostové, nikdo si nic nepamatoval. Dokumentace se nedochovala, a tak policie trestní oznámení odložila,“ oznamuje Štefan.

Podle investičního technika Luboše Věrného, který pracuje pro líšeňskou radnici, střechy degradovaly prakticky hned od počátku. „Zhotovitel prostě nedodržel všechny parametry. Po deseti letech byly ve stavu, kdy jsme museli nechat provést sanaci. Kdybychom nic neudělali, do domu by zatékalo,“ poznamenává technik. „Kvůli chybějící parotěsnicí vrstvě navíc měla řada nájemníků v bytech problém s vlhkostí,“ dodává.

Problémy se špatně provedenými pracemi v minulosti řešila i radnice ve Slatině, kde se také u několika domů dělala nástavba.

„Je to asi patnáct let zpátky a týkalo se to ulic Tilhonova a Vlnitá. Museli jsme nástavby znovu otevřít, zateplit, vyměnit okna a provést protihluková opatření, protože ta předešlá nesplňovala standardy. Týkalo se to asi dvanácti domů,“ přibližuje starosta Slatiny Jiří Ides (ČSSD).

Starosta Brna-jih Josef Haluza (ČSSD) tvrdí, že problémy jsou také s plastovými okny, která byla montovaná v devadesátých letech. „V té době se teprve začínala vyrábět, takže nebyla tolik kvalitní. Což se ale samozřejmě zlepšuje a týká se to i zateplení domů,“ myslí si Haluza. Větší problémy však na rozdíl od Líšně či Slatiny v obecních bytech řešit nemusel.

Reklamovat je třeba co nejdřív

Podobné potíže se zárukou na provedené práce se ale týkají i lidí, kteří si v Brně byty koupili. Před třemi lety například zdejší krajský soud řešil kauzu týkající se komplexu Na Panence v Líšni, kde si majitelé musí sami platit opravy. Život jim dlouhá léta komplikují dluhy firmy, která bytový komplex stavěla.

Žalobě tenkrát čelil bývalý náměstek brněnského primátora Radomír Jonáš (dříve ODS), kterého státní zastupitelství vinilo, že stavební firmu vytuneloval.

„Tvrdili nám například, že až bude po kolaudaci, tak nám repasují stavební výtahy. Ale zůstaly tak, jak je dělníci opustili. Po šesti letech to proto museli lidé na vlastní náklady řešit sami,“ uvedl již dříve předseda tamního společenství vlastníků bytových jednotek Ladislav Valášek.

Kdo neví, jak má v případě reklamací postupovat, může se obrátit na Sdružení obrany spotřebitelů. Jeho předsedkyně Gerta Mazalová radí, aby se každý snažil uplatnit záruku hned, jakmile si všimne nějaké vady. „Přirovnala bych to k případu, kdy si člověk koupí boty na túru. Když objevíte jakoukoliv vadu, určitě v nich nechoďte další týden. Boty doděláte a záruku vám neuznají. A to stejné platí v případě oprav domů,“ upozorňuje Mazalová.