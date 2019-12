Protesty místních zabraly, náměstí v centru Blanska bude bez bytovek

V tichosti letos v červnu radní schválili záměr prodeje zhruba čtyř tisíc metrů čtverečních v samotném centru Blanska – na náměstí Republiky kolem prostranství po zbořeném hotelu Dukla. Plán vedení města však vyvolal mezi lidmi pořádný rozruch, i proto nyní radnice svůj původní nápad raději přehodnotila.

Přitom ještě v září na veřejném setkání starosta Blanska Jiří Crha (ODS) spolu s dalšími politiky hájil záměr tím, že se zástavbou počítá územní a také regulační plán.



Menší budovy s obchody by nevadily ani většině místních, protesty ale vyvolala informace, že na náměstí mohou vyrůst několikapatrové bytové domy.

„Nevím, zda je trendem zastavovat náměstí v centru měst, spíš si myslím, že je tomu naopak. I kvůli dopravě, která by tam s velkým množstvím bytů výrazně narostla. Nemyslíte, že to jde proti tomu, aby se nám v Blansku konečně podařilo vybudovat v centru nějakou klidovou zónu? Vždyť je to tady jak zakleté, v sobotu na náměstí nikdo není,“ prohlásila na besedě například Radka Sitarová.

Blanenští se také divili, že záměr schválili pouze radní, a ne zastupitelstvo. A požadovali, aby se o takovém výrazném zásahu do centra města alespoň hlasovalo v referendu. Petici proti výstavbě nakonec podepsala téměř tisícovka lidí.

Bytovky chtěli stavět i na bývalé Dukle

Referendum ale nebude, radní totiž nedávno z kontroverzního záměru vycouvali a dnes by za ním na svém jednání měli definitivní tečku udělat blanenští zastupitelé, kterým vedení města doporučilo, aby zamýšlený prodej neschválili.

„Od developerů v nabídkovém řízení přišly podmínky, aby na místě vznikly stovky bytů, tedy i z mého pohledu velké množství, které by tam nebylo vhodné. Navíc měli zájem i o zastavení plochy po hotelu Dukla, což jsme nechtěli,“ vysvětlil náhlou otočku starosta Crha.

Navzdory jeho prohlášení však záměr na zástavbu parcel od začátku zmiňoval také požadavek, aby se případný investor vyjádřil právě k budoucí podobě plochy po zbořeném hotelu. Crha v tomto ohledu ještě v létě argumentoval, že současný stav prostranství je jen dočasnou stavbou.

„Problém byl v tom, že i na této ploše chtěli developeři postavit byty, což se nám nelíbilo. A dočasná stavba může sloužit třeba i dvacet let,“ podotkl starosta.

Výstavbu odmítla také investiční komise

Jeho slova o masivnosti zástavby potvrdil také opoziční zastupitel Stanislav Navrkal (KSČM), který je zároveň členem investiční komise. Ta měla k záměru řadu připomínek a nakonec s ním nesouhlasila.

„Firmy naplánovaly velkou zástavbu, jinak by se jim to nevyplatilo. Na místě by tak ale vyrostla obrovská hmota. Proto jsem doufal, že radnice záležitost nakonec vyhodnotí negativně,“ reagoval Navrkal na změnu rozhodnutí vedení města.

Podle Crhy navíc nešlo jen o spor ohledně velikosti zástavby, radní vzali v potaz také rozdílné názory mezi politiky i obyvateli města.

„Nemyslím tím jen petici, ale komunikuji také s dalšími lidmi, kteří o tématu diskutují,“ řekl starosta.

Zároveň však připomněl, že v minulosti nikdo neměl výhrady proti podobě územního plánu počítající s výstavbou v centru. „Alespoň teď všichni víme, jaké podmínky si soukromí developeři určují,“ uvedl Crha.

Město v centru postaví kavárnu za šest milionů

Záměr prodeje pozemků tak skončil u ledu a vedení se k němu minimálně toto volební období nehodlá vracet. Vedení Blanska se chce raději věnovat prioritám, mezi které patří dlouhodobě připravované přemostění na Staré Blansko a rekonstrukce plaveckého bazénu, respektive stavba nového, odhadem za čtvrt miliardy.

I když se mělo v případě parcel na náměstí jednat o soukromou investici, podle starosty by město náklady neminuly kvůli různým přeložkám sítí.

Radnice ale plánuje investice v centru Blanska. Prostranství po Dukle totiž stále není dokončené. „Chceme určitě dobudovat kavárnu, v rozpočtu je na ni vyčleněných šest milionů,“ dodal Crha.

Měla přitom stát už letos, do výběrového řízení se ale žádná firma nepřihlásila. Stejně tak město stále nenašlo nikoho, kdo by využil suterén, jenž před čtyřmi lety zůstal po zbořeném hotelu.