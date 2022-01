Varhanám ze Santiniho kostela ve Křtinách restaurátoři vdechnou nový zvuk

Více než 250 let staré varhany byly loni odvezeny do Lomnice nedaleko Brna, kde jim restaurátoři vrací historickou podobu. Nebo alespoň takovou, která by je co nejvíce přiblížila původnímu nástroji, jenž se nacházel na kůru v druhé polovině 18. století, tedy v době, kdy také vznikl celý církevní stánek.

„Varhanní skříň sice na první pohled vypadá na fotografiích stále krásně, systém uvnitř už na tom byl ale mnohem hůř. Už zhruba deset let byl nástroj v dezolátním stavu a nepoužíval se,“ vysvětluje farní vikář a také varhaník Metoděj Ján Lajčák.

V roce 2018 proto začali postupně připravovat renovaci varhan a v minulém roce se do ní restaurátoři skutečně pustili. Stále je ale čekají ještě hodiny řemeslné ruční práce. „Myslím, že před sebou toho máme více než za sebou,“ směje se Martin Bednařík z restaurátorské dílny A.Q. Attentus Qualitatis, která dostala varhany na starosti.

V tuto chvíli už jsou zrestaurované historické píšťaly, které se z 18. století dochovaly. Podle nich restaurátoři vyrobí repliky, jež nahradí rovněž repliky dodané varhanám při opravě ze 20. století. Právě tehdy podle Lajčáka proběhly necitlivé zásahy, které zhoršily zvuk varhan, a bylo by to znát, i kdyby byly stále funkční.

Celá varhanní skříň byla v minulosti také konstrukčně upravena a ve spodní části ji napadl dřevokazný hmyz. Naštěstí v neopravitelném stavu bylo jen minimum prvků, takže u velké části bude stačit využít k ošetření speciální přípravek. Jeho nanášení ale bude nutné aplikovat pravidelně i v budoucnu, aby se nástroj zachoval v dobrém stavu.

Restaurátoři při práci odhalili dokonce bývalé názvy rejstříků z původních varhan. Tyto dřevěné desky pak byly u některé z oprav či přestavby varhan na začátku 20. století použity v nástroji na jiném místě.

„Hrací stůl se bude dělat úplně nový, protože původní se nedochoval. Nalezené desky sice už nevyužijeme, ale poslouží nám k výrobě co nejpřesnějších replik,“ přibližuje Bednařík, který na varhanách pracuje v sedmičlenném týmu. Postupně se ale ještě rozroste až na dvanáct členů.

Každý si může symbolicky adoptovat píšťalu

Celá renovace hudebního nástroje s více než tisícovkou píšťal vyjde na více než devět milionů korun. Peníze získala farnost z dotací, pořádá ovšem také veřejnou sbírku, díky níž si může každý symbolicky adoptovat jednu píšťalu varhan.

„V tuto chvíli je adoptována přibližně třetina, konkrétně jde o 370 píšťal. Dosud jsme díky nim vybrali zhruba 1,7 milionu korun. Byli bychom rádi, aby nakonec každá píšťala měla svého mecenáše,“ líčí Lajčák.

Pokud adopce píšťal vynese větší sumu, než kolik peněz bude potřeba, budou finanční dary použity na budoucí opravy křtinského kostela.

„I když se to návštěvníkům na první pohled nemusí zdát, je potřeba v kostele provést generální opravu. Rekonstrukce by mohla zahrnovat různé restaurátorské, stavební či elektroinstalační práce. Problémy se již objevují i na fasádě kostela. Je toho mnoho, co by se mělo opravit. Práce je zde skutečně jak na kostele,“ dodává farní vikář.

Aktuálně probíhající práce na varhanách by měly být hotové do léta příštího roku. „Zatím to vypadá, že bychom tento termín měli stihnout,“ míní restaurátor.

Právě v roce 2023 totiž uplyne přesně 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Už v tuto chvíli k tomuto významnému výročí připravují akce, a to jak samostatné, které budou pouze ve Křtinách, tak i společné s dalšími městy a obcemi, kde stojí stavby od tohoto barokního architekta.