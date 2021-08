Tomkovým náměstím neprojedou tramvaje, řidiče čekají další omezení

Kvůli pokračující stavbě velkého městského okruhu je zúžena vozovka ve směru z Valchařské u křižovatky s Provazníkovou, uzavřená zůstane část Podsednické ulice v ústí do Kulkovy a na Podsednickou se dostanou řidiči pouze směrem ze Svatoplukovy.

V platnosti přitom zůstávají i dřívější omezení. Pro individuální automobilovou dopravu je obousměrně neprůjezdná Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou a řidiči musí využít objízdné trasy. V Dolnopolní ulici platí zákaz zastavení a zejména v oblasti kolem mostu je provoz zúžen do jednoho pruhu.



Místem nově neprojedou tramvaje, takže cestující do Maloměřic a Obřan musejí využít náhradní autobus. „Linka 4 pojede pouze v úseku Náměstí Míru – Vozovna Husovice. Přestup mezi tramvajemi a autobusy náhradní dopravy bude v obou směrech možný v zastávce Mostecká. Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 v trase Mostecká – Tomkovo náměstí – Maloměřický most – Babická,“ přiblížila Anna Dudková z brněnského magistrátu.

Pro tramvajovou linku 4 a noční autobusovou linku N94 ve směru do centra je přechodně přesunuta zastávka Tomkovo náměstí přibližně o 70 metrů vpřed do Dukelské ulice před křižovatku s Hálkovou. Společnost Kordis, která na jižní Moravě koordinuje veřejnou dopravu, doporučuje pro cestování do Maloměřic a Obřan alternativně využívat linku 75 s přestupem na tramvaje na Staré osadě a ve špičkách rovněž linku 57 s přestupem na tramvaje ve Štefánikově čtvrti. S dokončením prací se předběžně počítá 11. prosince.

U Semilassa oprava skončila

Po pěti měsících naopak skončila oprava křižovatky u Semilassa v Králově Poli. Oblast má 167 metrů nové kanalizace, 210 metrů vodovodu a 350 metrů nové tramvajové trati i nového povrchu silnice. Ode dneška místem opět projedou auta, tramvaje i autobusy.

Rekonstrukce křižovatky se kvůli souběhu s dalšími dopravními projekty odkládala téměř deset let. Její provedení trvalo o tři týdny kratší dobu, než se plánovalo.

Brněnský dopravní podnik nechal při rekonstrukci tramvajové trati vyměnit kolejový rošt, který byl v nevyhovujícím stavu. „Současně jsme použili všechny moderní prvky pro snížení hlučnosti. Vzhledem k nedostatečné osové vzdálenosti dosud nebylo možné míjení tramvají v zatáčce od Semilassa ke královopolskému nádraží, což bylo pro provoz problematické. Křížení jsme upravili tak, aby mohly vozy místem projíždět souběžně,“ uvedl generální ředitel Miloš Havránek.