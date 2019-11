Z organizovaného silvestra zbylo pár hodin, půlnoc v Brně bude neřízená

Mobilními ploty uzavřené náměstí Svobody, kontrola u vstupů jako na festivalech, alkohol jen ve stáncích, žádné petardy a světlice. Jako protihodnota zábavný program, mobilní záchody a bezpečný prostor.

Tak měl podle původní představy vypadat letošní Silvestr na největším brněnském náměstí.

Jeho organizací bylo už v září pověřené Turistické a informační centrum (TIC) Brno, které na to dostalo bezmála milion korun. Mělo najít agenturu, která by se o všechno postarala. Dnes je všechno jinak.

Plán oslav se scvrkl na pouhé tři hodiny a půlnoc bude opět jen pro otrlé nebo opilé. Ukázalo se totiž, že zorganizovat tak velkou akci, na kterou by přišlo kolem pěti tisíc lidí, jak se psalo v materiálu pro zářijové zastupitelstvo, není vůbec jednoduché. A že na výběrové řízení na akci na „klíč“ se nikdo nepřihlásil.

A tak muselo TIC zvolit podstatně komornější variantu. Program na náměstí bude probíhat od 18 do 21 hodin, kdy mohou přijít i rodiny s dětmi. Stánky s občerstvením budou otevřené o hodinu déle, ale podle uvážení majitelů mohou fungovat až do půlnoci.

Podle uvolněné zastupitelky pro turistický ruch Kristýny Černé (ODS) to je pilotní projekt a kompromis.

„Snažíme se kultivovat svátek Silvestra. Není to v tom smyslu, že by měl gradovat půlnocí, ale je to doprovodný program večera toho dne, který by měl probíhat od 18 do 21 hodin. Měl by být zakončený světelnou show, o které nyní jednáme, stejně jako o konkrétním programu s Rádiem City, který bude mixem diskotéky a živých vystoupení,“ říká Černá.

Podle ní nejde o žádný ústupek, ale o to, že si chtělo město vyzkoušet, jak to bude fungovat a jestli budou mít lidé zájem.

Ohlídat náměstí je prakticky nemožné, upozorňují strážníci

„Je to mezikrok mezi nespoutanou zábavou, která je tam teď, a vytvořením bezpečné zóny po celou noc. Potřebujeme zjistit, jestli o to vůbec mají Brňané zájem. Třeba zjistíme, že ne a že v dalších letech nic pořádat nebudeme. Nebo naopak uděláme ambicióznější celodenní program,“ míní Černá.

Náměstí se tedy nebude uzavírat, bude volně přístupné a padají i kontroly vlastního alkoholu nebo rachejtlí. „Stánky s občerstvením budou fungovat do 22. hodiny, ale majitelé mají výjimku do půlnoci, takže bude na nich, jestli otevřou ještě déle,“ doplnila Černá.

Z varianty uzavřeného náměstí už dříve nebyli nadšení policisté, a to ani státní, ani městští.

„Je to prakticky nemožné. Na náměstí fungují podniky, bydlí tam lidé. Bylo by obtížné to kontrolovat. Navíc ohlídat takový prostor by znamenalo nasazení velkého množství lidí a to nyní nelze,“ poznamenal například mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Podle něj je současné řešení nejrozumnější variantou. „Nemusíme tím pádem dělat nějaká zvláštní opatření a posílíme hlídky o zhruba dvacítku lidí jako jindy při větších akcích,“ popsal Ghanem.

Obdobně k tomu přistupuje i státní policie. Snad největší riziko v tuto chvíli představují stánky. Na ty sice dohlédne bezpečnostní agentura, která je před zloději a vandaly hlídá během celých adventních trhů, ale při chaotickém odpalování petard hrozí nebezpečí požáru.