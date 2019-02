Eda z Mostu! je moje role snů. Lidé mě zdraví „drž úhel“, říká Isteník

Isteník byl donedávna známý především jako brněnský divadelní herec. To však platilo jen do ledna, kdy začala Česká televize vysílat seriál Most! Role impotentního výčepního Edy z hospody Severka změnila nositeli Ceny Thálie život. Lidé ho poznávají na ulici a hrnou se mu profesní nabídky. „Na benzinové pumpě mi už paní za pultem místo ‚Nashledanou‘ řekla ‚Drž úhel‘,“ usmívá se Isteník, když připomíná jednu ze seriálových hlášek.

Most! doslova pobláznil celou republiku a trhá divácké rekordy. Seriál si bere na paškál složitá témata, jakými jsou nesnášenlivost či xenofobie. Chlapák a vážený pan hospodský Eda je známý tím, že přes práh jeho podniku nesmí nikdo tmavší barvy pleti. Až na Frantu. Ten ale právě musí „držet úhel“ neboli zůstávat sedět na rohu stolu pro štamgasty. Zároveň se Eda nedokáže vyrovnat s tím, že ho vzrušuje jen Dáša – atraktivní blondýna, která byla před nedávnou změnou pohlaví Pavlem.

Děj se odehrává v severočeském Mostě. „Scénář si mě jako celek získal už na první přečtení a samotná role Edy je nádherná. Má velký dramatický oblouk. Eda ujde během těch osmi dílů poměrně složitou cestu, aby se o sobě něco dozvěděl a mohl se s tím vyrovnat. Navíc je jeho charakter pro herce přitažlivý, a samozřejmě, ta role s sebou nese spoustu humoru. Je to role snů. A navíc, tandem scenáristů Jan Prušinovský – Petr Kolečko pro mě byl zárukou kvality,“ říká Isteník.

Má rád tvrdý, nekorektní a černý humor

Přestože si byl od začátku jistý, že se podílí na vzniku skvělého seriálu, překvapilo ho, jaký ohlas televizní projekt Most! vyvolal. „Viděl jsem za pochodu během natáčení mnoho scén a byl jsem přesvědčený o tom, že jsme natočili opravdu dobrou věc. Že však seriál poblázní většinu republiky bez ohledu na sociální vrstvy či vzdělání, jsem nečekal. A mám z toho ohromnou radost,“ rozplývá se herec.

Most! je postavený na nekorektním humoru plném vulgarismů. „Pro vulgarismus nejdu v životě daleko. Mám rád tvrdý, nekorektní a černý humor. Myslím, že přesně tohle v dnešní nesmyslně hyperkorektní době televizi chybělo. A především veřejnoprávní. Natáčení pro mě byla radost,“ říká Isteník.

Část děje se odehrává na sídlišti Chanov nedaleko Mostu, které patřilo mezi nejznámější romská ghetta v České republice. Právě tam „domestikovaný cikán Franta“ vymyslí fiktivní proromskou organizaci Snědá tíseň, aby zachránil další z hlavních postav seriálu, Luďana.



„Myslím, že v České republice je určitě mnoho míst, která mají s Mostem hodně společného, a na mnoha těchto místech je situace podobně vyhrocená. Ale v Brně tomu určitě tak není. Cejl, Bratislavská a Francouzská jistě mají své problémy, ale s problémy v Mostě se to nedá srovnat. Troufám si to říct i přesto, že už se tam neobjevuju tak často jako dřív, kdy jsem bydlel poblíž,“ myslí si Isteník.

Premiéra Anny Kareniny

Teď si zvyká na větší zájem médií i pozornost lidí na ulici, kteří si s ním chtějí popovídat. „Co se týče profesních nabídek, je jich samozřejmě také víc, ale ne všechno se dá skloubit s divadlem a stíhat. Člověk si musí vybrat, na to jsem zvyklý rozhodně nebyl. Ale myslím, že po konci seriálu tenhle humbuk zase pomalu utichne a vše se vrátí do starých kolejí,“ míní herec.

Za pár dní ho čeká premiéra Anny Kareniny v Městském divadle Brno a hned poté začne zkoušet Valmonta v inscenaci Nebezpečné vztahy, poté se přesune do Prahy na zkoušení Zimní pohádky na Letní shakespearovské slavnosti. „Do toho jednám s dvěma produkcemi ohledně natáčení menších rolí ve velmi zajímavých projektech. A kdyby bylo náhodou pokračování seriálu, rád se vrátím,“ uzavírá Isteník.