Firmy se zvýšením platů váhají. Argumenty o inflaci přebíjí covid i energie

Covid změnil priority, peníze na druhém místě Že o peníze jde vždy až v první řadě? Tahle stará pravda už neplatí tak spolehlivě jako dřív. Tedy alespoň podle průzkumu mezi jihomoravskými personalisty, který uspořádala byznysová platforma Bezones sdružující více než sedm tisíc firem. Po dlouhé covidové době je pro pracanty nově na prvním místě možnost volného čerpání home office. Vysoko řadí i komunikaci ohledně práce a podmínek, podstatná je také možnost osobního vzdělávání a rozvoje. Nejrozšířenějším benefitem zůstává dotované stravování a příspěvky do penzijního či životního pojištění. Prosazuje se ale také právě preferovaná práce z domova. Vícero variant home office nabízí například kuřimská TE Connectivity, loni navíc benefity rozšířila o firemní autobus, školku a dny volna nad rámec zákoníku práce. K tomu zaručuje i třináctý plat nebo výhody z oblasti péče o zdraví. Hodonínská MND se letos zaměří na definování individuálních benefitů – home office, ale i pružnou či individuální pracovní dobu nebo sdílená místa. „Důraz klademe na kvalitu prostředí i rovnováhu mezi pracovním a osobním životem,“ hlásí mluvčí Dana Dvořáková. I v Thermo Fisher Scientific plánují více využívat flexibilní pracovní úvazky, nadále umožňovat práci z domova a podpořit lidi na rodičovské dovolené a jejich návrat do pracovního procesu. V uplynulých dvou pandemických letech navíc vyplatili bonusy zhruba ve výši dvou měsíčních mezd a v těchto odměnách chtějí pokračovat. Někde ale práce z domova možná není – třeba v brněnském dopravním podniku. Svým 2 600 zaměstnanců to „vynahrazují“ třeba příspěvky na tábory pro děti a rekreaci, odměnami k pracovnímu nebo životnímu výročí či zvýhodněným wellness a divadlem. „Loni jsme zahájili provoz Centra psychologických služeb a rehabilitace. Lidé rovněž mohou se slevou využívat rekreační areál Borovinka, který podnik koupil,“ připomíná kontroverzní investici v době úspor mluvčí Hana Tomaštíková. Jiné firmy dál volí „staré dobré“ peníze. Třeba brněnská BMT Medical Technology vyplácí vedle plného třináctého platu i plat čtrnáctý v poloviční výši.