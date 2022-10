VIDEO: Policie vede boj s migranty i ze vzduchu. Ukázala záběry z dronů

„Většinou drony používáme v místech, které jsou hůře přístupné pro policisty. V případě, že kolega z letecké služby zjistí, že se tam nachází podezřelý pohyb lidí, tak je na místo vyslána nejbližší hlídka, která provádí kontrolu zelené hranice. Pokud tam skutečně jsou nelegální migranti, postupuje se standardní cestou,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Petr Vala.

Policisté nemají statistiku, kolik lidí se odhalilo díky dronům a vrtulníkům s termovizí. Na jižní Moravě bylo celkem od znovuzavedení kontrol se Slovenskem odhaleno k včerejšímu dni 3 686 nelegálních migrantů a 54 převaděčů.

„Pokud na místě zjistíme, že je na místě převaděč, tak ho zadržíme pro podezření ze spáchání trestného činu organizování nedovoleného překročení státní hranice. Je s ním vedeno trestní řízení. Tito lidé bývají stíháni i vazebně. Jejich národnosti jsou různé, Čechů je tam málo,“ vysvětlil Vala.

Nejnovější čísla jsou za operační den od páteční 7. hodiny do 7. hodiny ranní v sobotu, kdy policisté evidují 139 nelegálních migrantů. Druhému největšímu odhalení za poslední tři týdny došlo ze čtvrtka na pátek, kdy hlídky zajistily celkem 205 nelegálních migrantů. Dle Valy bývá nejvíce odhalených lidí v dnech před víkendem a o víkendu, naopak pondělí až středa bývají klidnější.

Nejčastěji se jedná o občany Sýrie, kterých je přes 90 procent a nejpočetnější skupinou jsou muži ve věku od 20 do 40 let. „Česká republika pro ně není cílovou destinací. Nezaznamenali jsme, že by někdo požádal o ochranu na našem území,“ uvedl Vala.

Policisté v devíti stech případech cizincům vstup na naše území zcela odepřeli. Migranty policisté kontrolovali na hranici, kde nesplnili požadavky na vstup do České republiky. Takzvané readmisní řízení bylo zahájeno se sedmnácti sty lidmi.

Na hraničních přechodech a na hlídání zelené hranice je každý den nasazeno 376 policistů ze všech krajů republiky, 86 vojáků a 56 celníků. Celníci jsou na hraničních přechodech, vojáci slouží v hlídkách vždy dohromady s policisty. Na zelené hranici využívají terénní vozidla jak vojenská, tak policejní.