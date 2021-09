Pošta u nádraží v Brně je na prodej, státní podnik za ni chce 117 milionů

Že pošta opustí budovu u brněnského nádraží, avizovala už před časem. Teď ale oficiálně oznámila, že půjde do dražby.

„Elektronická aukce bude probíhat na webové stránce E-aukčního portálu www.eaukce.cz dne 13. 10. 2021 od 11:00 hodin,“ píše se ve zveřejněném oznámení s tím, že zájemci se musí přihlásit do 8. října do 15 hodin.

Minimální nabídkovou cenu Česká pošta stanovila na 117 milionů korun. Vychází ze znaleckého posudku, který si nechala zpracovat a který tuto cenu stanovil jako tržní cenu.

Nový majitel bude muset ale kromě této částky mít k dispozici ještě další peníze na opravy. Navíc bude muset brát v potaz památkovou ochranu. Přímo v posudku se píše, že dvě podzemní patra, která nejsou využívána jsou v zanedbaném stavu. „Objekt je možné převážně využívat bez závad, jako celek je však vhodný k celkové rekonstrukci,“ stojí v posudku.

I proto se státní podnik budovy zbavuje. Zároveň ale chce, aby se hlavní brněnská pošta odtud nestěhovala nikam daleko a zůstala v docházkové vzdálenosti od vlakového nádraží a historického centra jako ta stávající.

Jednou z variant, o níž Česká pošta jednala, bylo přesunutí pobočky do nákupního centra Vaňkovka. Nedávno státní podnik nastínil, že se vedou jednání o tom, že by lidé mohli se složenkami a balíky chodit do obchodního centra Letmo. Kam konkrétně se pošta definitivně přesune, však její zástupci zatím nesdělili.



Vzhledem k enormní velikosti nádražní pošty je možné, že se současná pobočka rozdělí na dvě menší. „Záleží na tom, kde seženeme odpovídající prostory. Lidé se však nemusí bát, že by o pobočku přišli. Určitě nezanikne,“ řekl už dříve mluvčí pošty Matyáš Vitík.



Budova od začátku jako provizorium

Sídlo nejnavštěvovanější pobočky v Brně bylo postaveno v letech 1937 až 1938. Na začátku byla soutěž o novou poštu, v níž zvítězil Fuchsův návrh. Jde o funkcionalistickou budovu s technicistními rysy, například nýtovanou ocelovou konstrukcí.

Zajímavostí je, že Fuchs stávající podobu už od počátku zamýšlel jen jako provizorium, které se později přestaví. Jednoduchá ocelová konstrukce zalitá v betonu dovoluje, aby se vnitřní příčky rozmontovaly a libovolně uspořádaly. Kvůli válce ale k dalším změnám nedošlo.

Postupem času se pak z brněnské chlouby stávala spíš zátěž. V anketě iDNES.cz před třemi lety čtenáři dokonce budovu kvůli její zanedbanosti a ošuntělosti označili za nejostudnější stavbu města.