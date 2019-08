Městská část neví, co s neúplným modelem Brna, který ji stál statisíce

Měl to být tahák ve stylu Království železnic v Praze u Anděla. Na ploše 720 metrů čtverečních počítali autoři se sedmi „ostrovy“, na nichž by v měřítku 1:87 měly vyrůst ručně dělané modelářské kopie domů, památek, ulic, parků. Mezi nimi měla jezdit auta, autobusy a šaliny doplněné světelnými efekty, například nocí a dnem.

Dnes nikdo neví, co s ním. Druhé patro tržnice stále zeje prázdnotou a s modelem, který je ve fázi know-how, si Brno-střed neví rady a nejspíš ho vrátí městu zpět.

„V současnosti nejsme ve fázi, že bychom chtěli model realizovat. Doba se vyvinula a takové modely už nejsou atraktivní. Takže si myslíme, že ho dáme k dispozici městu Brnu, a to si pak může nechat model postavit a někam umístit. My ho stejně nemáme kam dát,“ říká starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Podle něj by realizace modelu z jeho návrhové elektronické a výkresové podoby stála řádově miliony. „Máme jiné priority,“ poznamenal Mencl.

Paradoxně to byla ale právě ODS, která za předminulé vlády model do budoucí tržnice dosadila. Firma Modelarium dostala od tehdejšího vedení v čele se starostou za ODS Liborem Šťástkou smlouvu na 10 let za nájem 25 tisíc korun měsíčně. Měla model postavit, zprovoznit a vybírat vstupné. Vedení radnice si od toho slibovalo oživení tržnice a to, že tím přitáhne návštěvníky.

Minulá vláda městské části v čele s Žít Brno a ANO ale rozhodla, že změní koncepci tržnice. Po otevření měly dostat přednost regionální farmářské produkty. Koupě projektu modelu se tak stala terčem kritiky opozice. Vadily jí zbytečně vyhozené peníze. Polotovar modelu stál 750 tisíc.

„Smlouva na pronájem prostor v tržnici byla podepsaná na deset let a fungovala jako věcné břemeno. Pokud tam radnice opravdu chtěla jen potraviny, musela se břemene nějak zbavit, jinak by Modelarium mohlo zkomplikovat provoz tržnice,“ komentoval koupi tehdejší šéf majetkového odboru radnice městské části Petr Liškutin (dříve ANO), který dnes čelí spolu s dalšími osobami obvinění z manipulace s veřejnými zakázkami. Policie sice prověřuje i zakázku na opravu tržnice, ale ne v souvislosti s modelem.

O model nejeví zájem ani magistrát

Po dvou letech provozu tržnice je jasné, že nápad se zážitkovou gastronomií se nechytil a záměr na využití prostor provozovatel tržnice Pavel Bartošek stále hledá. Podle něj jsou vrchní patra prázdná jen zdánlivě. „Pořád se tam dělají nějaké akce,“ poznamenal Bartošek, jenž má s městskou částí smlouvu uzavřenou na 15 let. Jeho společnost 4E Production tak má právo rozhodnout o účelu pronájmu.

A o model nemá zájem ani město. „Nikdy jsme o tom nejednali a ani z městské části Brno-střed žádný požadavek nevzešel. Pokud přijde, budeme se tím zabývat,“ reagoval radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti).

I když už model patří městu a společníci firmy Modelarium se rozešli ve zlém, právě kvůli prodeji modelu, jeden z nich, Peter Dlugoš, se nemůže smířit s tím, že záměr nebyl uskutečněný. A chce oslovit i nové vedení města, případně Jihomoravský kraj.

„Nemyslím, že by to nefungovalo. Království železnic pořád rozšiřuje a dostavuje další věci a po deseti letech je v plusu. Navíc jsem vymyslel způsob, jak model postavit za mnohem levnější peníze. Třeba tím, že bychom zapojili průmyslovky, stavební a elektrotechnické, které dělají modely v rámci své výuky,“ poznamenal Dlugoš.