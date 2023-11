Strážník se na dovolené nachomýtl k nehodě, z auta ve srázu zachránil dva lidi

Svědkem nehody se stal Barth náhodou, když byl s dalšími členy rodiny na procházce u rybníka Sykovce. Řidič nedaleko ve vysoké rychlosti nezvládl projet zatáčku, prorazil svodidla a skončil ve strži.

„Byli jsme pod srázem a najednou vidím, jak nad námi letí auto a zarazí se o stromy,“ líčí strážník. S přítelkyní se hned vydal lidem ve voze pomoci.

Řidiči auta, který nebyl zraněný, pomohl Barth vystoupit. Spolujezdkyně však zůstala zaklíněná uvnitř a na hlavě měla krvácející ránu. Barth proto zavolal záchrannou službu a také hasiče a policii. „Zdravotníkovi jsem do telefonu popsal, co přesně se stalo a kde k nehodě došlo. Upřesnil jsem, jaká viditelná zranění žena má a přislíbil, že udělám vše pro to, abych jí poskytl řádnou první pomoc. To pro mě bylo v tu chvíli nejdůležitější,“ vysvětluje.

Do příjezdu sanitky ženě poskytoval první pomoc, která ale byla složitá kvůli stísněnému prostoru. „Ránu jsem jí obvázal a pak nezbývalo než čekat na příjezd sanitky,“ říká Barth. Zdravotníci dorazili zhruba za dvanáct minut, zraněnou vyprostili a ošetřili. „Nebyla v přímém ohrožení života. Utrpěla středně těžká zranění a byla letecky transportovaná do jihlavské nemocnice,“ upřesňuje tiskový mluvčí vysočinské záchranky Petr Janáček.

Barth také poradil řidiči, aby vytáhl klíček ze zapalování, jinak by auto mohlo vzplát. „Naštěstí jsem neviděl žádný kouř, takže nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k požáru,“ dodává.

Kromě něj a přítelkyně se na místě během chvíle zastavilo více lidí. Pomohla i lékařka, jež jela zrovna kolem a poskytla lékárničku.

Pomohl zachránit i holčičku a kolabující ženu

Záchrana dvou lidských životů při nehodě není prvním Barthovým počinem. Před čtyřmi lety spolu s kolegou Drahomírem Čermákem zachránili tříletou holčičku, kterou nechali rodiče sedět v zamčeném autě v horkém počasí na parkovišti u bohunického nákupního centra.

Auto bylo černé a stálo na přímém slunci, takže teplota v něm mohla za krátkou dobu vystoupat i o několik desítek stupňů. „Museli jsme se rozhodnout během pár vteřin. Pamatuji si, že nám teploměr v autě ukazoval 29 stupňů,“ vzpomíná Barth.

Holčička už byla apatická, proto se rozhodli jednat a obuškem rozbili okénko u místa řidiče. Dívenku vytáhli a poskytli jí první pomoc. Pak zavolali sanitku a případ předali republikové policii.

Barth je s městskou policií spojen už dlouhých 26 let. I přes desítky úspěšných zásahů a záchranných akcí však zůstává skromný. „Nepřipadám si jako hrdina. Jen jsem dělal svou práci, to je vše,“ myslí si o pomoci při zmíněné nehodě.

Jako člen pořádkové jednotky městské policie musí znát široké spektrum zákonů a pravidelně prokazovat také fyzickou zdatnost, znalost sebeobrany, taktiky zákroku nebo střelby. Neméně důležité jsou i vědomosti z oblasti první pomoci. Kromě zásad okamžité zdravotní pomoci musí strážníci umět pracovat i s defibrilátorem. Ten využívají v případě, když se k člověku s poruchou srdečního rytmu dostanou dříve než zdravotníci.

Takový případ zažil Barth před dvěma lety v Masarykově ulici v centru Brna, kde zkolabovala žena. „Přijeli jsme tam, vytáhli defibrilátor a zachránili jí díky tomu život,“ uzavírá.