Policie odložila případ posprejování brněnské mešity, nenašla pachatele

Policisté věc vyšetřovali od 3. ledna, a to jako poškození cizí věci. Pokud se objeví nové důkazy či skutečnosti, je možné vyšetřování znovu otevřít.

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi (Muneeb Hassan Alrawi) tehdy řekl, že útok na mešitu přichází po delší době klidu.

„Policii jsme to oznámili, jakmile jsme to zjistili. Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku,“ řekl Alravi.

V minulosti kromě nenávistných nápisů a vytlučených oken vandalové položili před dveře mešity v roce 2016 tašku s prasečí hlavou, což je pro muslimy nečisté maso.

V témže roce se zde sešlo také asi 100 odpůrců islámu pod vedením Martina Konvičky, jedli zde vepřové a pili alkohol. Muslimové tehdy kvůli obavám z dalších útoků nainstalovali na objekt bezpečnostní kameru, která je dosud funkční.