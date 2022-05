Otec o týrání synů v kuřimské kauze nevěděl, zpronevěřil jim však peníze

U soudu se hájil, že po rozvodu s Klárou Mauerovou byl jeho styk s potomky minimální. „Kontaktu jsem se dožadoval, vždycky mi ale bylo řečeno, že mají i o víkendu nějaký program. To, co jsem viděl v médiích, byl pro mě šok,“ tvrdil Radek C.

Chlapce prý vídal pouze oblečené, proto si na jejich tělech nevšiml stop po mučení. „Bohužel se mi nikdy ani nesvěřili,“ dodal.

Podle bývalé novinářky MF DNES Pavly Komárkové aktéři kauzy nikdy nenechali děti s jinými dospělými bez dozoru, čímž přenosu jakýchkoliv informací zamezili.

Před soudem mluvil Radek C. také o Barboře Škrlové, později odsouzené a označované za „mozek“ celé skupiny. Uvedl, že jednou ji viděl jako údajnou Aničku ještě v brněnském bytě a podruhé ji s exmanželkou vezl na hory. „O Aničku jsem se nijak blíž nezajímal, po rozvodu to byla věc mé ženy,“ řekl.

Z dětského centra Paprsek znal také další obžalované, Janu Turkovi a Janu Škrlovi například pomáhal stavět stanový tábor. O žádné sektě však podle své výpovědi nikdy neslyšel.

Oba syny dostal Radek C. do péče v lednu 2010, od června 2011 už však pobývali u prarodičů, kterým je soud později také svěřil do pěstounské péče. Rozhodl na základě doporučení orgánu péče o děti s odůvodněním, že v té době nezaměstnaný otec není schopen se o syny dobře postarat.

Vyšlo také najevo, že otec chlapcům zpronevěřil 24 tisíc korun, které jim posílali odsouzení jako odškodné za prožitou újmu. Peníze měl Radek C. převádět na stavební spoření synů, ale nedělal to, což vysvětloval tím, že spravuje jejich majetek, a peníze měl stále u sebe. Od soudu si za to odnesl podmíněný trest.

Musela zhubnout a osvojit si vizáž dítěte

Na roli náctileté Aničky, která sehrála v kauze Kuřim zásadní roli, se Barbora Škrlová připravovala od začátku září 2005 na chatě v Jeseníkách. Uchýlila se tam kvůli izolaci, aby se v klidu mohla proměnit na malou dívku Annu Jervinen z Norska, zneužívaného sirotka na útěku.

„Musím něco vymyslet s tou vizáží. Oni nejsou blbí. Napřed se musí jít na konzultaci, předoperační vyšetření kolem 1 000 a zákrok kolem 25 000,“ stojí v zápiscích Škrlové, které před pěti lety zveřejnil týdeník Reflex.

V době, kdy tento deník psala, bylo absolventce hudebního skladatelství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně už jednatřicet let. K naplnění plánu musela zhubnout na kost a osvojit si vizáž dítěte, zároveň také do detailu pilovala svůj příběh a vymyslela si historku o dřívějším zneužívání a znásilňování pro případ, že by se o ni začala zajímat policie.

Při hladovění na chatě si zapisovala dojmy a myšlenky. „Jak lahodně chutná bílý jogurt po 28 dnech hladovky! Tisíce chutí se rozplývá na jazyku a v celé puse. Je hodně sladký, jako by v něm byla hora šlehačky! Funguje okamžitě, jako pervitin! Vidění se zostří, do člověka jako když uhodí elektrický proud,“ rozepsala se v deníku Škrlová.

„Chtělo se mně úplně brečet, taková síla! Lidské tělo je na jídle závislé! Chtělo se mi křičet, díky za ten dar. Lidé si uvědomí nutnost děkovat za jídlo, naučí se děkovat každým soustem, ne slovy, ale tím, jak budou cítit. Až přijde ta doba, naučíme se to všichni,“ dodala na dalších řádcích.

Postupem času Škrlová svou přísnou dietu mírnila. „Každý den teď jím. Jogurt, pořád bílý, cappuccino a dnes už podruhé zeleninový příkrm Hami. Bojím se, ale možná by byla řešením ta ultrazvuková liposukce na konci září??? Doktor Urban z Prahy? Kdy už budu moct chleba, párky, klobásu nebo McDonalda?“ poznamenala si.

Že se její zamýšlená proměna povedla, dokládá zbytek kuřimského příběhu, kdy ji v roli malé Aničky přijala Klára Mauerová do své rodiny a usilovala o přidělení do péče.

Škrlová pak přerod v dítě ještě jednou úspěšně zopakovala, když se po útěku z Klokánku, kam byla poslána po odhalení kauzy, nějakou dobu vydávala za třináctiletého chlapce Adama.

Uvnitř jsem zpátky, psala z vězení Mauerová

Písemné svědectví po sobě zanechala také odsouzená matka týraných chlapců Klára Mauerová, která si z vězení nějakou dobu dopisovala s redaktorkou MF DNES Janou Soukupovou. Na otázky sice příliš odpovídat nechtěla, protože si nepřála vystupovat v médiích, v dopise z roku 2011 však poodhalila své vnitřní nastavení.

„Po tom všem, čím jsem si prošla, naučila jsem se poslouchat svoje pocity, své srdce, protože tím, že jsem si přestala naslouchat, ztratila sebe sama působením nějakého fanatika, jsem ublížila opravdu víc než hodně. Už nepůjdu proti svým pocitům, to bych musela opravdu říct, že jsem nepoučitelná, a to by mě hanba fackovala, musela bych se před klukama propadnout,“ napsala z věznice.

„Jsem sice v očích společnosti její špinavé dno, ale uvnitř jsem zpátky a vím, co se mi stalo, zároveň mě to děsí, že to jde a že se to děje. Opírám se o to a věřím, že vše má svůj čas,“ dodala Mauerová, která byla v roce 2013 po víc než šesti letech za mřížemi propuštěna na svobodu.