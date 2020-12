Prezident, o kterém se nemluvilo. „Rakouský Masaryk“ pocházel z Moravy

12:00

Prvorepublikový kancléř a také první prezident osvobozeného Rakouska po 2. světové válce pocházel z jihomoravských Dolních Dunajovic. Přesto se o něm u nás až do 90. let mlčelo a kromě místních o jeho původu téměř nikdo nevěděl. Od jeho úmrtí zítra uplyne přesně 70 let.