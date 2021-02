Obžalovaný Hos končí v ODS, strana zrušila i „jeho“ buňku Brno-sever

Výkonná rada ODS ve středu nejprve Jiřího Hose, který je mezi obžalovanými v korupční kauze Stoka, vyloučila ze strany pro poškozování jejího jména a následně odejmula licenci celé organizaci Brno-sever, v jejímž čele nově stál.

„Autoritářský zásah z Prahy bez jediného důvodu, bez jediného argumentu zrušil sdružení bezmála devadesáti lidem,“ uvedl Hos pro Aktuálně.cz, které o nejnovějším vývoji informovalo jako první.



Podle serveru k němu došlo na popud jihomoravského šéfa ODS a poslance Pavla Blažka.

Hos se poté opřel do předsedy strany Petra Fialy. „Pan profesor, který se tolik ohání demokracií, právním státem a bojuje proti autoritářství, se sám autoritářem stává,“ poznamenal.

Zastupitelka druhé největší městské části Brna Marie Paděrová komentovala akt vedení strany smířlivěji.

„Osobně se tím necítím být poškozena. Vnímám to tak, že výkonná rada na to má právo. Byly k tomu důvody, o kterých nechci mluvit, protože je to interní záležitost. Dle mě to ale může vést snad i k produktivnější práci,“ sdělila Paděrová.

Dodala také, že odebrání licence organizace neznamená u ODS zrušení členství. „Máme tři měsíce na to, buď se přeregistrovat do jiných sdružení, nebo v počtu alespoň tří lidí lze požádat o novou licenci,“ přiblížila.

V listopadu na dva týdny zmizel

Hos v minulosti patřil mezi nejvlivnější muže na jižní Moravě, který spojoval ekonomickou a politickou moc. Jeho jméno vyvolalo emoce v roce 2008, kdy si firma Brno New Station Development, kterou spoluvlastnil, na 40 let pronajala brněnské hlavní nádraží za nápadně výhodných podmínek.

Pak ale zažil tvrdý pád, a dokonce čelil insolvenci. Desátým obviněným v kauze Stoka se stal v červenci 2019. Trest mu hrozí za účast v organizované zločinecké skupině a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku.

Loni v listopadu záhadně zmizel a policie po něm vyhlásila pátrání. Hos se sám přihlásil s tím, že se pohyboval v Česku s vypnutým mobilem a o pátrání nevěděl.

Svou vinu za manipulování zakázek u soudu popřel. „Na žádné trestné činnosti, natož v organizované zločinecké skupině, jsem se nepodílel,“ prohlásil před soudem. I státní zástupce Radek Mezlík připustil, že Hosova role v kauze byla spíš okrajová.