Sprejeři ztvárnili řidiče tramvaje jako opici, cestující jako skřítky

„Není to klasické graffiti, je to grafická malba, která využívá i obtahy štětkou. Je náročnější, zabere více času. Navíc nám pršelo, takže celá práce nám zabrala asi čtrnáct dní,“ okomentoval novou výzdobu Lukáš Veselý, jeden z jejích autorů z ateliéru Malujemejinak.cz.

Na dříve nevýrazných stěnách mostu teď lidé uvidí nejrůznější typy cestujících, zvířat nebo výpravčího na nástupišti. Vedle dívky, která se v tramvaji líčí, muzikantů, hipsterů nebo maminky s kočárkem objeví všímavý pozorovatel třeba netopýra a skřítka.

„S nápadem vyzdobit most, aby se na něm neobjevovaly stále nové nelegální graffiti a tagy, nás oslovila firma, která opravuje mosty. Domluvili jsme se právě na tématu 150 let hromadné dopravy. Do karikaturní komiksové malby jsme schovali spoustu příběhů, ve kterých se sami cestující najdou, ale propašovali jsme tam i opice a orangutany,“ popisuje Veselý.

Právě jedna z opic si na sociálních sítích vysloužila i kritiku. Sedí totiž na místě řidiče a někteří diskutující ji považují za urážku zaměstnanců podniku.

„Celou grafiku je třeba brát s nadsázkou, vždyť ani mezi cestujícími nejsou běžně červení trpaslíci a batmani,“ komentuje to mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

Za minulý víkend se změnil i podchod na nádraží ve Vranovicích. Sprejeři ze spolku Barvou proti šedi tady vymalovali lokomotivy i folklorní motivy.

Zkrášlený je od loňského léta i podchod v Brně na třídě Generála Píky: