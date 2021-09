Energetici spočítali, kolik je bude stát tornádo. Vyšlo tři sta milionů

Tornádo totiž poškodilo zhruba třicet kilometrů vedení na hladinách nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí a také třináct stožárů.



Dodávky elektřiny do všech domácností obnovila distribuční společnost EG.D spadající pod E.ON zhruba za jeden měsíc, ale jen díky provizornímu vedení na dřevěných sloupech, které je vybudované v postižených obcích zhruba na jeden a půl roku.

Energetici proto musejí pracovat na nových trvalých sítích. V tuto chvíli mají zpracované zadání jednotlivých staveb a schválené rozsahy obnovy sítě.

„Investici za 200 milionů korun obsahuje čtrnáct kioskových trafostanic, které chceme do zimy vybudovat v postižených vesnicích, aby na jaře mohla začít kabelizace dané oblasti,“ sdělil Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě vysokého a nízkého napětí společnosti EG.D.

Už mají také předjednaný postup se stavebními úřady. „Kabelizace se bude týkat třiceti kilometrů sítě nízkého napětí a patnácti kilometrů sítě vysokého napětí. Pro srovnání - tento objem práce dělá ročně jedna regionální správa. My ji budeme investovat do čtyř obcí, ale právě kabelizace vedení je do budoucna cesta, jak škody po podobných jevech minimalizovat,“ dodal.