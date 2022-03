Místo drátů podzemní kabely. Obce po tornádu získají bezpečnější vedení

Energetici osazují také nové trafostanice, do obcí postižených tornádem investují zhruba 200 milionů korun.

„Jen pro srovnání můžeme uvést, že takový objem investic dělá ročně celá jedna regionální správa. V případě té hodonínské se jedná o necelých 200 obcí a my takový objem financí budeme investovat do čtyř obcí,“ přibližuje Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě společnosti EG.D. Právě kabelizace vedení je podle něj do budoucna cestou, jak škody po podobných přírodních jevech minimalizovat.

Už na podzim začali energetici pro své práce shánět příslušná povolení, teď osazují kabelové skříně na domech či nové trafostanice. Na zapuštění vedení pod zem dojde v okamžiku, kdy to dovolí počasí.

EG.D chce mít hotovo do konce roku, kdy by měly zmizet z ulic postižených obcí na Břeclavsku a Hodonínsku provizorní rozvody a obyvatelé by mohli využívat energii z nově postavené sítě. Všechny práce je ovšem nutné koordinovat například s výstavbou chodníků, opravou silnic nebo výsadbou zeleně.

V Hruškách, Mikulčicích a Lužicích se počítá také s osazením takzvaných smart trafostanic. „Ty jsou dálkově ovládány, díky čemuž pracovníci EG. D dokážou velmi rychle a efektivně manipulovat v síti. Hodí se to hlavně při poruchách, kdy dispečer mnohem rychleji zjistí místo poruchy a dálkově ji vymanipuluje. Tím je schopen minimalizovat výpadky dodávek energií, aby se dotkly co nejmenšího počtu odběrných míst,“ líčí mluvčí energetiků Roman Šperňák.

Řádění tornáda se nevyhnulo ani dvojitému vedení velmi vysokého napětí 110 kV na trase Břeclav–Tvrdonice–Hodonín, které je důležité pro napájení podzemních zásobníků zemního plynu v Tvrdonicích a bylo zničeno v délce zhruba pěti kilometrů. Napájení museli energetici zajistit vedením ze Slovenska po celou dobu, než bude vše opraveno. Kvůli tornádu bylo nutné vyměnit celkem 16 stožárů a 31 kilometrů nových fázových vodičů.