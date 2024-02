Odklad uzavření mostu předešel kolapsu na silnici. Chodci však čekají na lávku

Oproti kalamitě, která na silnicích kolem mostu na cestě z Lesné do Černých Polí nastala na startu uzavírky loni, kdy byl most uzavřen na několik týdnů, panoval ve středu odpoledne a dnes ráno na stejném místě až nečekaný klid.

Závažnější potíže se vyhnuly jak autobusům MHD, které se zpožďovaly maximálně v řádu minut, tak řidičům, jedoucím po vlastní ose.

„Kolegové na místě nemuseli zasahovat, koordinovat nebo řešit žádné problémy. Pokud tomu tak bude i v následujících dnech, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak, pak by už přítomni ani nemuseli být. Zdá se, že značení na objízdné trasy je nastaveno dostatečně dobře,“ hlásil během dne policejní mluvčí David Chaloupka.

Most měl být zavřený ve středu ráno, ale k tomuto opatření došlo až ve 14 hodin.

„Zdržení nastalo kvůli práci na Březovském vodovodu, ještě se tam dosypávaly nějaké věci,“ vysvětlil Roman Hanák, šéf krajských silničářů, kteří mají tuto investici na starosti.

Chaloupka to označil za jeden z pozitivních faktorů. „Díky tomu začátek uzavírky minul ranní dopravní špičku. Odpoledne nebyl provoz tak velký a dnes již řidiči byli připraveni, takže se danému místu vyhýbali. Myslím si, že to svůj vliv mělo, plus byla opatření nastavena v dostatečné míře,“ doplnil policejní mluvčí.

Mapa změněných tras brněnské MHD kvůli uzavírce mostu. Mapa objízdných tras kvůli uzavírce mostu.

Uzavírku si vynutila stavba nového mostu, po kterém by v budoucnu mohly jezdit i tramvaje. Doprava na něm už byla částečně omezená řadu měsíců. Trvat má do 30. června.

Chaosu se podařilo předejít i Dopravnímu podniku města Brna, jehož informace měli cestující na zastávkách k dispozici již dva týdny. Také v tomto případě pomohlo, že uzavírka začala později, než bylo plánováno; linky MHD po výlukových trasách jezdily už od středečního rána, a díky tomu, že most byl tou dobou ještě v provozu, se na objízdných trasách netvořily velké kolony.

„Vždycky přichází určité očekávání, co první dny uzavírky přinesou. Jsme příjemně překvapeni. Autobusové linky jezdí se zpožděním do pěti minut, což je na Brno v případě dopravních omezení nadstandard,“ reagovala Hana Tomaštíková, mluvčí dopravního podniku.

Chystaná demolice mostu v Merhautově ulici se tak zatím dotkla pouze chodců, kteří musí čekat na slíbenou novou lávku přes železniční trať. Minulý týden ještě město na webu Kopeme za Brno avizovalo, že pro chodce novou lávku připraví, v úterý ale doplnilo informaci, že lávka bude průchozí „až někdy v únoru“, protože je potřeba propojit nový vodovod.

„Ze začátku uzavírky také nebude možné odbočit z Merhautovy na Porgesovu. Stavbaři po přepojení vodovodu budou připravovat povrchy, které odbočení umožní. Situace se bude dynamicky vyvíjet a je potřeba sledovat dopravní značení,“ uvádí město na webu. Investorem stavby je Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Komplikací je uzavírka především pro tisíce obyvatel sídliště Lesná, ze kterého se jezdí směrem do centra dvěma cestami, z nichž jedna bude na více než čtyři měsíce zavřená.