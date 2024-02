Uzavírka mostu nad železniční tratí odřízne lidi z brněnského sídliště na Lesné

Desítku mění na autobus, Obřany „ve hře“ v dubnu Od středy začnou všechny spoje na tramvajové lince 10 jezdit od Krásného na konečnou ve smyčce na Novolíšeňské, nikoliv na Stránskou skálu, kde má běžně poslední zastávku. Úsek od rozdvojení trati u zastávky Krásného budou dělníci zhruba do poloviny dubna opravovat . Náhradní spoje zajistí brněnský dopravní podnik pouze pro průmyslový areál v okolí Zetoru pomocí autobusové linky x10, která odstartuje i skončí na Novolíšeňské. Do obydlené části pod Stránskou skálou musí místní využít přestup z tramvaje na autobus 75 u zastávky Bělohorská.

jezdit od Krásného na konečnou ve smyčce na Novolíšeňské, nikoliv na Stránskou skálu, kde má běžně poslední zastávku. Úsek od rozdvojení trati u zastávky Krásného . Náhradní spoje zajistí brněnský dopravní podnik pouze pro průmyslový areál v okolí Zetoru pomocí autobusové linky x10, která odstartuje i skončí na Novolíšeňské. Do obydlené části pod Stránskou skálou musí místní využít přestup z tramvaje na autobus 75 u zastávky Bělohorská. Středa 14. února je také dnem, kdy se mění jízdní řády prakticky všech tramvajových linek , zejména kosmeticky co do velikosti souprav nebo nízkopodlažnosti. Novinky souvisí právě s výlukou na Lesné i zmíněnou opravou trati. Odjezdy a intervaly spojů zůstávají takřka u všech spojů stejné.

, zejména kosmeticky co do velikosti souprav nebo nízkopodlažnosti. Novinky souvisí právě s výlukou na Lesné i zmíněnou opravou trati. Odjezdy a intervaly spojů zůstávají takřka u všech spojů stejné. Další výraznější změnu v brněnské MHD mohou cestující očekávat až v dubnu, kdy se s postupem prací na stavbě velkého městského okruhu u Tomkova náměstí vrátí na trať tramvaje do Obřan.