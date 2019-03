Vzkříšení Arnoldovy vily je na dosah, Brno však musí stihnout dotaci

Arnoldova vila Druhou nejstarší vilu v černopolské kolonii postavil v roce 1862 Josef Arnold . Historizující budova s hrázděnou věžičkou se v roce 1909 dostala do majetku tety Grety Tugendhat – Cecílie Hože, která ji do roku 1915 nechala přestavět do stylu art deco a secese.

. Historizující budova s hrázděnou věžičkou se v roce 1909 dostala do majetku tety Grety Tugendhat – Cecílie Hože, která ji do roku 1915 nechala přestavět do stylu art deco a secese. Židovská rodina musela na počátku 2. světové války odejít , majitelka zahynula v Terezíně.

, majitelka zahynula v Terezíně. Za války ve vile sídlilo gestapo, po ní tu vznikla mateřská škola , která fungovala až do roku 2013.

, která fungovala až do roku 2013. V roce 2010 byla prohlášena za kulturní památku , o dva roky později se dostala na seznam nejohroženějších památek .

, o dva roky později se dostala na . O záchranu budovy usiluje spolek Kulturní centrum Josefa Arnolda a městská část Brno-sever.