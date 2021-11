Na Blanensku vysadili vzácné oskeruše, stromky hned zničili vandalové

Jen tři týdny vydržely v zemi nové stromky, které dobrovolníci vysadili u Sloupu na Blanensku. Zatím neznámí vandalové část z padesátky vzácných oskeruší vyrvali ze země.

Oskerušová alej přitom není jen obyčejnou alejí.



„Navazuje totiž na patnáct let intenzivního sběru zajímavých genotypů v Bílých Karpatech a v jižní části Moravského krasu. Jde tedy o výběr ze zajímavých typů. Celkem zahrnuje 50 stromů a přes 20 typů,“ vysvětluje za Spolek pro agrosadařství, který stromy vysadil, Zdeněk Špíšek. Ten zároveň působí jako výzkumník na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Stromy zničili vandalové v neděli odpoledne mezi druhou a čtvrtou hodinou. Finanční škoda sice není velká, Špíšek ji vyčíslil na přibližně deset tisíc korun, ale upozorňuje, že morální škoda je pro ně obrovská.

„Policii jsme čin nehlásili. Sice by šlo o trestný čin, ale nechceme veřejný lynč pachatele. Jde nám spíš o to, že stromy vysadili dobrovolníci a je nám líto jejich práce. Proto se spíš snažíme pátrat svépomocí,“ vysvětlil.

Poškozené stromky podle něj nebude jednoduché nahradit. Některé totiž v krajině už ani nejsou. Jeřábů oskeruše bylo v krajině vždy málo a byly vzácné. „Jde o velké solitérní stromy, které jsou ceněné jak ovocnářsky pro své plody, tak také pro své dřevo, které je hodnotné, velmi těžké a dekorativní. Do budoucna by mohlo sloužit jako náhrada některých tropických dřev,“ popsal Špíšek.

Bylo by fér, aby vandal pomohl s výsadbou

Díky tomu, že má každý kůl u stromku na sobě nasprejované logo festivalu Rajbas, v rámci něhož se stromy vysadily, kontaktovala spolek jedna paní a ještě ten večer se poškozené stromky podařilo prosypat hlínou. Zda se aspoň některé z devíti zničených stromů podaří zachránit, to se uvidí až na jaře.

„Svědkyně nám říkala, že tam viděla dva kluky, ale to může být shoda náhod. Vypadá to, že si někdo dokazoval, že má sílu na to stromky rozlámat,“ nechápe čin výzkumník.

Pokud by se pachatele podařilo vypátrat, chce si s nimi promluvit a zapojit je. „Chci vědět, co je k tak nepochopitelnému činu vedlo, a myslím, že by bylo fér, aby si to odpracovali a dokázali nám, že svého činu litují,“ nastiňuje Špíšek řešení, jak by se vandalové mohli poučit.

Spolek pro agrosadařství a lidé kolem festivalu Rajbas vysadili s dobrovolníky letos v Moravském krasu a Bílých Karpatech na osm stovek stromů. Patří k nim Obecní sad v Krásensku, Povidlová alej v Ostrově u Macochy se čtyřmi sty stromy nebo Salmova alej blanenských osobností.