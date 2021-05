VIDEO: Vybržďovač v akci. Na D1 trestal předjíždějící dodávku

Stalo se to na D1 na 141. kilometru kolem sjezdu na Žďár nad Sázavou. „Celé to začalo, když jsem předjížděl kamion a z dálky na mě už blikalo auto. Po předjetí kamionu jsem se zařadil do pravého pruhu a přede mnou v dálce začala předjíždět dodávka kamion,“ popsal čtenář iDNES.cz, který situaci zdokumentoval.

Řidič s pseudoterénním modelem Porsche kolem něj prolétl. „Sto třicet kilometrů za hodinu opravdu nejel,“ poznamenal čtenář. „Pak se přilepil za dodávku, která předjížděla další kamion. Řidič porsche vjel hned před dodávku a šlápl na brzdu. Pak zase vyletěl a už nebyl vidět,“ vylíčil.

Vybržďovači

Vybržďování je extrémně nebezpečný příklad agresivního chování řidičů. Některé případy, jež skončily dopravní nehodou, dospěly k soudu. Vybržďovači pak skončili ve vězení.

Typicky se mstí za to, že jim řidič jízdou v levém pruhu nebo pomalým předjížděním bránil v projetí.

„Řidič si obvykle neuvědomuje možné důsledky takového jednání, tedy nehodu, možná i řetězovou. Navíc je většinou přesvědčen, že za nehodu, při které dojde k nárazu zezadu, může řidič vzadu, protože on přece nedodržel bezpečnou vzdálenost,“ píše dopravní expert Robert Kotál na webu dopravniakademie.cz.

„Skutečně, půjde-li o běžnou provozní situaci, kdy jeden řidič musí, byť prudce, zpomalit, aby zabránil srážce, pak viníkem jistě bude řidič, který do něj zezadu narazil. Zcela jinak ovšem bude věc posuzovaná v případě, kdy se prokáže, že řidič vpředu nebrzdil, protože si to vyžádala situace, ale s cílem potrestat řidiče za sebou. Pak se jedná o úmyslné jednání, auto bylo použito jako zbraň a řidič je velmi blízko trestnímu stíhání.“



Wikipedia cituje Petra Bouchnera z Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického, spoluautora studie o agresivním chování řidičů, podle kterého „bylo nejvíc incidentů s některým projevem agresivity nebo neohleduplnosti zaznamenáno u vozidel vyšší kategorie, dražších, luxusnějších a hlavně u vozidel sportovního charakteru“.