S operativním leasingem můžete mít auto hned, přitom nemusíte mít v kapse statisíce

Pokud potřebujete nový vůz, máte několik možností. Můžete ho koupit za hotovost, další možností je úvěr a tou třetí, dnes velmi oblíbenou, je operativní leasing. Koupě za hotovost vyžaduje mít na účtu dostatečnou finanční sumu. Auto je ihned vaše včetně všech nákladů, které s tím souvisí. Úvěr je jednoduše účelová či neúčelová půjčka, kde si finanční instituce bude ověřovat vaši solventnost. U úvěru je často vyžadována akontace ve výši desítek procent z ceny automobilu. Některé úvěrové produkty pak umožňují nižší počáteční akontaci a snížené splátky, ale zároveň na konci smlouvy musíte zbývající částku doplatit v hotovosti.

Pokud se řekne leasing, pamětníci si možná vzpomenou na finanční leasing, který byl dříve velmi oblíbenou formou financování pro podnikatelskou sféru. Finanční leasing má však trochu jiná pravidla než operativní leasing, v podstatě leasingová společnost za zákazníka automobil koupí a po kompletním splacení mu ho převede do vlastnictví. Veškeré provozní náklady však jdou k tíži zákazníka. Vlastně je to spíš jiná forma úvěru.

Snadné k vyřízení, jednoduché k používání

Operativní leasing je oproti tomu poměrně jednoduchý produkt. V podstatě je to dlouhodobý pronájem, kde obvykle není vyžadována akontace. Vozidlo je po celou dobu v majetku leasingové společnosti a uživatel jen hradí předem stanovené měsíční splátky. Tento produkt se hodí jak pro firemní, tak soukromé zákazníky. A především ve druhé skupině je dnes velmi populárním způsobem pořízení nového vozidla. Přesto i mezi operativními leasingy jsou značné rozdíly, proto je dobré si mezi nabídkami pečlivě vybírat.

Určitě není dobré řešit jen výši měsíční splátky. To je samozřejmě důležitý indikátor, ale rozhodně ne to jediné, co určuje vaše celkové náklady na provoz vozidla. U všech operativních leasingů si budete hradit palivo, u některých typů můžete mít i další náklady. Ideální variantou je kompletní produkt, kde budete vedle měsíční splátky hradit už jen to palivo.

Takovým produktem je All Inclusive operativní leasing od společnosti Volkswagen Financial Services, který je dostupný pro širokou paletu vozidel značek Cupra, Volkswagen, Audi, Seat nebo Škoda. Vedle samotného poplatku za pronájem obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění, záruční i pozáruční servis po dobu trvání smlouvy a i dvě sady pneumatik, a to včetně jejich výměny a uskladnění. V případě poruchy vozu dostanete k užívání náhradní. Pokud budete mít nehodu, vše za vás vyřeší leasingová společnost. V podstatě je to nejpohodlnější způsob užívání vozidla, nemusíte se o nic starat.

Obsah služeb v ceně si dobře ověřte

Ne všechny operativní leasingy na trhu nabízejí stejný balíček služeb obsažených v měsíční splátce. Často chybí zimní sada pneumatik, které si pak budete muset pořídit na vlastní náklady, a to včetně poplatku za přezutí a případné uskladnění. Dodejme, že používání zimních pneumatik je v Česku v zimním období povinné. V některých případech pak nemusí být součástí měsíční splátky ani poplatky za servisní prohlídky, které jsou také povinné.

Zákazník si vybírá délku pronájmu a také roční či celkový nájezd. Ten je důležité zvolit správně. Většinou je samozřejmě v rámci smlouvy určitá porce kilometrů nad rámec ročního či celkového nájezdu. Obvykle to je pět tisíc kilometrů, za něž se nic nepřiplácí. Za další kilometry navíc se už však platí předem stanovený poplatek. Nájezd si většinou můžete definovat podle svých potřeb, ale logicky čím větší bude, tím více zaplatíte. Délka smlouvy se pohybuje od půl roku po mnoho let, standardem u fyzických osob jsou dnes tří- či čtyřleté smlouvy s celkovým nájezdem od 40 do 80 tisíc kilometrů. Individuálně si můžete upravit i pojistku s nižší spoluúčastí, ale opět musíte počítat s příplatkem.

S novým vozem můžete odjet třeba hned

Operativní leasing má značnou výhodu v tom, že velké společnosti mají předem nakoupené vozy, takže pokud si z jejich nabídky vyberete, můžete v podstatě začít jezdit během několika dnů. A to jak vy, tak vaši rodinní příslušníci. To platí i o nabídce Volkswagen Financial Services, kde jsou vozy skladem jasně označené. Na druhou stranu, pokud máte individuální požadavky, můžete si vůz nakonfigurovat. Pak však musíte počítat s individuální kalkulací splátek a také na automobil budete čekat, než ho vyrobí. Měsíční splátky se aktuálně pohybují zhruba od 6200 korun včetně DPH za vozy Seat Arona nebo Škoda Fabia při pronájmu na čtyři roky s celkovým nájezdem 40 tisíc kilometrů.

A co se stane na konci pronájmu? Leasingová společnost vás bude s předstihem informovat o konci pronájmu. Nabídne vám odkup vozidla nebo jeho další financování formou úvěru. Pokud nebudete mít zájem, doporučí vám prohlídku v servisu, kde se prověří stav vozidla a jeho případné opotřebení. S přiměřeným opotřebením samozřejmě smlouva počítá a nic za něj doplácet nebudete. V případě většího opotřebení, například poškození karoserie, je potřeba včas před ukončením smlouvy vyřešit pojistnou událost. Pak už jen vozidlo vrátíte a můžete si na operativní leasing pořídit nové.