Do autoservisu s klidem. Díky předplaceným prohlídkám již účet majitele nepřekvapí

Návštěva servisu někdy může být podobně příjemná jako prohlídka u zubaře. To nejhorší však člověka většinou čeká při placení, když se přijde na to, co všechno autu chybělo. Pokud patříte mezi ty, které už cestou do autoservisu děsí myšlenka, na kolik návštěva vyjde tentokrát, zkuste předplacené Servisní prohlídky. Nově je v Česku nabízí Volkswagen Financial Services. „Služba ušetří peníze a majitele vozu ochrání před výrazným zásahem do vaší peněženky,“ říká Jana Hrušková, vedoucí oddělení produktu a marketingu ve společnosti Volkswagen Financial Services (VWFS).

Prohlídky lze objednat online přímo na stránkách Volkswagen Financial Services, kde si zájemce vybere počet servisních prohlídek. Termíny návštěv si potom může rovněž vybírat online. „Tím starosti končí. Jakmile zákazník doveze auto do autorizovaného servisu, zaměstnanci ho zkontrolují a doplní, vymění a opraví vše potřebné dle předpisu výrobce vozu tak, aby bylo auto v té nejlepší možné kondici,“ uvádí Jana Hrušková.

Předplacené Servisní prohlídky lze u VWFS sjednat na nové i ojeté vozy značek Volkswagen, Audi, Škoda, CUPRA, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy. V nabídce jsou 1, 2 nebo 3 prohlídky s možností čerpání v průběhu 3 až 6 let.

Servisní prohlídka kryje náklady na pravidelnou údržbu předepsanou výrobcem u autorizovaného servisu a v její ceně je zahrnuta práce i nezbytný materiál. Součástí je dle volby základní, nebo rozšířená prohlídka vozu, výměna motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, pylového či kabinového filtru, palivového filtru, brzdové kapaliny, zapalovacích svíček, drobného pomocného materiálu a prodloužení tovární záruky mobility do dalšího termínu předepsané pravidelné prohlídky.

„Předplacený servis ušetří až třetinu nákladů v porovnání s běžným servisem. A navíc není třeba se obávat inflace v podobě růstu cen za provedenou práci či předepsané díly. Pokud si zákazník předem objedná tři prohlídky bez omezení ujetých kilometrů například pro Volkswagen Polo, získá zajímavou slevu a může se rozhodnout, zda celkovou cenu 18 648 korun uhradí jednorázově, nebo si ji rozloží do měsíčních splátek bez navýšení, které v tomto případě začínají již na 259 korunách. V obou případech zná cenu za pravidelný servis dopředu až na 6 let a nemusí se obávat nečekaných výdajů na údržbu svého vozu v budoucnu,“ vysvětluje Jana Hrušková.