Turecko cpe miliardy na elektrododávky. Transity na baterky zaplaví Evropu

Synonymem pro dodávku je v Česku dlouhá léta slovo „transit“. Pro Ford je Transit stěžejním modelem nejen v oblasti lehkých užitkových vozů, ale i v rámci celkového portfolia. Málokdo ví, že devět z deseti těchto vozů, které se prodají v Evropě, pochází z tureckých továren firmy Ford Otosan. Mohli jsme se na vlastní oči podívat, jak dnes vypadá mnohými přehlížené „turecké hospodářství“.

Společnost Ford Otosan byla založena už v roce 1959. Aktuálně vlastní 41 % Ford Motor Company, 41 % turecká společnost Koç Holding a 18 % akcií je veřejně obchodovatelných. V Turecku má celkem tři továrny, další pak v rumunské Craiově. K tomu patří čtyři vývojová centra. Rodina Koç patří mezi nejbohatší turecké rodiny, podniká v mnoha oborech od potravinářství po strojírenství. První dealerství Fordu v Turecku otevřela už v roce 1928. Dnes se kromě osobních a lehkých užitkových vozů Ford zaměřuje především na vývoj a výrobu nákladních aut. Vyrábí i skútry a tříkolky.

Výrobní kapacita společnosti je letos celkem 721 700 vozů (471 700 v Turecku, 250 000 v Rumunsku). V Turecku se montují modely Transit, Transit Custom a Courier. Celých 88 procent všech Transitů prodávaných v Evropě se vyrábí právě zde. Pokud jde o užitkové vozy celkem, je to 74 procent. A čím dál větší podíl mají mít elektrické verze, jakkoli sami Turci jsou k elektromobilitě spíš vlažní. Za prvních deset měsíců letošního roku se v Turecku prodalo pouze necelých 5 tisíc elektromobilů.

Vyrábět a dodávat do Evropy je chtějí ve velkém stylu. Investovat se do toho rozhodli 2 miliardy eur. Nejvíc se investuje právě v Kocaeli. Roční kapacita vozů Ford Otosan se díky tomu v Turecku zvýší na 650 tisíc kusů. Kapacita montáže baterií v prvním integrovaném závodě na výrobu elektromobilů v Turecku bude 130 tisíc kusů. Od první poloviny roku 2023 bude Ford Otosan vyrábět dieselové, plug-in hybridní elektrické a plně elektrické varianty nové generace rodiny Ford Transit Custom. Přibude i nová jednotunová dodávka vyvinutá na základě partnerství Fordu s Volkswagenem. Elektrické Transity se zde vyrábějí už nyní.

Na to, že v Turecku skoro nepotkáte elektromobil, si Ford Otosan klade za cíl prodávat do roku 2030 pouze osobní automobily s nulovými emisemi, do roku 2035 lehká a střední užitková vozidla s nulovými emisemi a do roku 2040 těžká užitková vozidla s nulovými emisemi. Možná tak přijde o spoustu mimoevropských trhů, které se neupřely na elektromobilitu jako jediné řešení. Ale vedení závodu věří, že i v Turecku se situace změní.

Továrnu v Kocaeli jsme si prohlédli poměrně podrobně. Nebýt nadprůměrného výskytu vousatých mužů a černovlasých žen mezi personálem, nepoznali byste, že nejste v některém z evropských automobilových závodů. Automatizace je srovnatelná, ty nejtěžší a nejnebezpečnější práce jako třeba svařování dělají roboti. Na vrcholné úrovni je logistika.

Stejně jako třeba v Mladé Boleslavi za sebou na lince jedou vozy v pořadí objednávek. Tedy ne v pondělí bílé transity s dieselem, v úterý modré atd. U dodávek je variant ještě víc než u osobních aut. Různé barvy nebo výbavy jsou sice podobné, ale transit se vyrábí v několika délkách, s různým počtem dveří, prosklené nebo zaplechované atd.

Prohlédli jsme si mimo jiné linku na kompletaci baterií do elektrických transitů. Těch je už víc než 15 % z celkového počtu. Baterie se kompletují v hale postupně na osmi stanovištích. Nejprve se sestavují dohromady, pak přidávají kabely, elektronika atd. Nakonec je automatický vozík odveze na vedlejší linku, kde se namontují do podvozku. Celkově to trvá zhruba 1,5 hodiny.

A to je jen část toho, co Ford Otosan dělá nebo plánuje. I v Česku bychom měli čím dál častěji vídat na silnicích kamiony značky Ford, které se vyrábějí v Turecku. Na místním trhu mají podíl přes 26 procent, přes deset je to třeba v Portugalsku nebo v Maroku. V Česku to bude letos něco přes 2 procenta, příští rok je v plánu růst na 3,2 % a posléze i přes 5 %.

Prodávat by se měly téměř ve všech evropských zemích. Od roku 2024 se na silnicích začne testovat elektrický kamion s kapacitou baterie 392 kWh a dojezdech kolem 300 kilometrů. Vyvíjí se i autonomní kamion. Zkrátka, až se bude v roce 2028 slavit sto let od prvního otevřeného dealerství Fordu v Turecku, bude už Evropu brázdit obří množství tureckých elektromobilů a kamionů.