Test zimních pneumatik: obout dobře dodávku je kumšt

Na vrcholcích hor už je poprašek nového sněhu, teploty padají pod nulu, je tedy nejvyšší čas připravit auto na zimu. Začít by se mělo od pneumatik. Pro ty, kdo potřebují nové obutí, je tu první test zimních gum. Jako tradičně připravily srovnávací test evropské autokluby: německý ADAC, švýcarský TCS a rakouský ÖAMTC.

Tentokrát vybíraly obutí na malé auto, jako je třeba Škoda Fabia, a dodávku velikosti Volkswagenu Transporter, která patří v osobním provedení mezi oblíbené rodinné vozy.

Testování má standardizovaný scénář, pneumatiky se zkouší na polygonu v různých podmínkách a jízdních situacích na sněhem a ledem pokrytém povrchu. Testuje se i na suché či mokré silnici za nízkých teplot. Hodnotí se také opotřebení, hluk a valivý odpor, který má vliv na spotřebu paliva.

Premianti

Mezi šestnácti zimními pneumatikami v žádané kategorii 185/65 R15 dosáhla nejlepších výsledků trojice Dunlop, Kleber a Pirelli. „Tyto značky nabízejí mezi patnáctipalcovým zimním obutím vyvážený mix vlastností,“ cituje z výsledků Petr Buček z magazínu AutemBezpečně.cz.

Všimněte si ovšem, že žádná z testovaných gum nedostala výbornou. Projít především testy na ledu bylo i pro nejlepší pneumatiky náročné. „Tradiční lídři mezi výrobci pneumatik – Continental, Michelin či Goodyear – tentokrát zaostali v testech na zasněžené nebo zledovatělé vozovce,“ všímá si Petr Buček.

Na posledním místě skončilo obutí od mladé britské značky laciných gum Davanti, vyráběných v Číně. Ty propadly na sněhu a mokru. Na zasněženém asfaltu si dobře nevedly ani gumy Toyo. Nejlepší do sněhu jsou společně s vítěznými Dunlopy také Savy, ty byly však zase nejhorší na suchu.

Podle tabulek podrobných výsledků si můžete vybrat pneu přesně podle svého použití – jiné vlastnosti chce ten, kdo courá většinou jen v nížinách a po městě, a odlišné charakteristiky vyžaduje horský šplhavec.

Do čeho obout dodávku?

Mnohem zajímavější – a hrozivější – byl ovšem test zimního obutí pro dodávky či minibusy rozměru 205/65 R16C 105/107T. „Většina nestojí za doporučení, 12 z 15 testovaných pneumatik získalo podprůměrné hodnocení,“ varuje Petr Buček.



„Dobrou zprávou je snad jen to, že test zimních pneumatik pro dodávková auta skončil lépe než letošní zkoušky letních plášťů,“ dodává.

Tři nejlepší z testu patnácti sad gum si odvezly jen celkovou známku „uspokojivou“, tedy asi tak školní trojku. Tragické byly pro většinu hodnocených gum především výkony na suchu a sněhu. „Testům na suché zimní silnici vévodilo trio Continental, Pirelli a Maxxis. Posledně jmenovaná značka však nezvládla testy na zasněžené vozovce,“ cituje z výsledků Petr Buček.

Povinnost přezout Od 1. listopadu do 31. března mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky, pokud se na silnici či dálnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo ji na vozovce lze vzhledem k počasí očekávat.

„Kdo hledá pneumatiky především na zasněžené vozovky, měl by zvolit pláště Michelin nebo Uniroyal,“ uzavírá. Právě u dodávkových gum do zimy se ukázalo, jak náročné je pro vývojáře skloubit často protichůdné požadavky na pneumatiky. Na jednu stranu musí auto „přilepit“ k vozovce, prohrabat se vrstvou sněhu, ale zas nesmí klást velký valivý odpor, aby se nezvyšovala spotřeba. Pneumatika na užitkové vozidlo by také měla zvládat dostatečný nájezd.

Ilustruje to právě nejlepší z testu, plášť Continental. Ten je možná kvůli měkčímu vzorku z testovaných vzorků nejlepší na suchu a mokru, ale zas se ojíždí o něco rychleji než pneumatiky, které v jízdních disciplínách neexcelují.

I pneumatiky s horší známkou jsou na zimních cestách pořád nesrovnatelně lepší než staré sjeté pláště nebo letní gumy. Na nich podle odhadů jezdí po českých silnicích patnáct až dvacet procent řidičů. Kromě pokut riskují i nehodu a vyprošťování.