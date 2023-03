Bazarová tutovka. Jednoduché suzuki nejvíc trápí hodiny, které se předbíhají

Nezastíráme, že máme japonská auta rádi. Dokážeme skousnout i leckdy prapodivný design (toyoty posledních let jsou světlou výjimkou), baví nás však jejich až pověstná spolehlivost. Zatímco na fórech značek koncernu Volkswagen se u starších ojetin masově řeší problematika filtrů pevných částic, kolabujících rozvodů motoru a EGR ventilů, majitelé Suzuki S-Cross nejčastěji diskutují nad tím, že se jim předbíhají palubní hodiny. Ne, to není fór. Občas někomu vadí povrzávání palubní desky, což se řeší v rámci českých kutilských tradic molitanem nebo bublinkovou fólií mezi palubku a čelní sklo. A je prý po problému. Vaše starosti by chtěli třeba škodovkáři mít, chce se říct...