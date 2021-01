Každý v Česku má víc než půl auta, ukazují statistiky

Podle statistik zveřejněných Svazem dovozců automobilů bylo v ČR k poslednímu prosincovému dni roku 2020 registrováno 6 129 874 osobních automobilů.

Na stárnutí vozového parku osobních vozů má podle svazu velký vliv skladba dovozu ojetých vozidel, z nichž je již více než 54 procent starších deseti let a 23,5 procenta starších 15 let.



Průměrné stáří osobních automobilů v ČR podle nezávislého analytika Antonína Šípka meziročně roste od roku 2011. Ke konci minulého roku tvořily vozy starší než 15 let 46 procent vozového parku. Jeho obměna byla v roce 2020 jedna nejnižších od roku 1993, činila pouze 3,39 %. Za optimální hodnotu obměny se přitom považuje 8 % a více.

„Za rok 2020 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 353 702 osobních automobilů v průměrném věku 4,84 roku. Z uvedeného počtu bylo 202 971 nových (průměrný věk 0,48 roku) a 150 731 ojetých z dovozu (v průměrném stáří 10,7 roku). Za stejné období bylo z registru vyřazeno 175 817 osobních automobilů, z toho bylo 141 989 zrušeno a 33 828 vyvezeno,“ vypočítává ze statistik Šípek.



Z celkového počtu registrovaných osobních automobilů tvoří více než jednu třetinu značka Škoda (33,49 %, to je 2 053 138 v průměrném stáří 16,18 roku), následuje Volkswagen (10,01 %, 613 528, průměrný věk 13,66 roku) a značka Ford (6,93 %, 425 024, 14,62 roku).

Osobní automobily starší 15 let tvoří 45,75 % registrovaného vozového parku (to je 2 804 205) a vozidla ve věku do 5 let 18,25 % (1 118 433).

Nejmladší vozový park u osobních automobilů s celkovým počtem registrací v ČR nad 30 000 vykazuje značka Dacia (7,40 roku) a dále pak korejské značky Hyundai (7,84 roku) a KIA (8,07 roku). Průměrné stáří vozového parku pod 10 let vykazují ještě značky s menším počtem celkových registrací a to značka TESLA (1 039, průměrný věk 2,59 roku), DS (1 476, 6,33 roku) a Lexus (4 705, 8,59 roku).

Obdobná situace je u podílu vozidel starších než 15 let, kde je nejnižší podíl podchycen u značek Dacia (podíl 7,89 %), KIA (9,44 %) a Hyundai (12,37 %).

Nejstarší kategorií jsou v tuzemsku motocykly s průměrným věkem 33,7 roku. Jejich počet se loni zvýšil o 34 265 na 1,215 milionu. Následují traktory s průměrem 32,7 roku. Nejmladší je naopak vozový park lehkých užitkových aut s 13,4 roku.