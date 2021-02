Auta Čechů patří k nejstarším v Evropě. Průměr roste kvůli dovozu

Česko má podle statistik v Evropě pátý nejstarší vozový park. Novější auta jezdí i na sousedním Slovensko či v Polsku, Česko předhání i Maďarsko. Nejstarší auta mají naopak v Litvě.



Ke stárnutí tuzemského vozového parku přispívají především dovážené ojetiny. Loni se podle SDA objevilo v nabídce ojetých vozů více než 54 procent aut starších deseti let a 23,5 procenta vozů starších více než 15 let. Mnozí upozorňují, že často jde o vozy s neznámou servisní historií a vysokým počtem najetých kilometrů, některá dokonce po nehodách.

Stárnutí aut v tuzemsku zpomalují firemní flotily. Podle průzkumu leasingové společnosti Arval české společnosti své vozy provozují v průměru šest let, než je dají do prodeje, nebo vrátí zpět leasingové společnosti. U lehkých užitkových vozidel je to 7,3 roku, přičemž evropský průměr činí šest let.

„České firmy jsou konzervativní a své vozy nerady mění. I přes menší obnovu svých flotil v porovnání se zahraničím se tuzemské fleety výraznou měrou podílejí na omlazování českého vozového parku, neboť tvoří 74 procent všech registrací nových vozidel. Tyto vozy jsou o více než dvě třetiny mladší, než je celorepublikový průměr,“ popsal současný trend Jiří Solucev z Arvalu.

Počet osobních aut na českých silnicích se loni zvýšil o 140 336 na 6,13 milionu. Prodej nových aut ovšem v posledním roce neustále klesá, loni o 18,8 procenta na 202 971 vozů.

Ke konci minulého roku tvořily vozy starší než 15 let 46 procent vozového parku. Jeho obměna byla v roce 2020 jedna nejnižších od roku 1993, činila pouze 3,39 %. Za optimální hodnotu obměny se přitom považuje 8 % a více. Osobní automobily starší 15 let tvoří 45,75 % registrovaného vozového parku (to je 2 804 205) a vozidla ve věku do 5 let 18,25 % (1 118 433). Typickým patnáctiletým autem je dnes v Česku třeba Škoda Octavia druhé generace. Ta se představila v roce 2004 a ve výrobě vydržela do roku 2013. Na kolik provoz takového auta vyjde, čtěte zde.



Nejstarší kategorií jsou v tuzemsku motocykly s průměrným věkem 33,7 roku. Jejich počet se loni zvýšil o 34 265 na 1,215 milionu. Následují traktory s průměrem 32,7 roku. Nejmladší je naopak vozový park lehkých užitkových aut s 13,4 roku.



Měření v provozu je optimističtější

Nářky nad stářím vozového parku jsou českou klasikou, podobné to je třeba v Itálii nebo Španělsku. Obyčejná statistická čísla z registru vozidel ovšem podle expertů nezobrazují realitu.

Lepší obrázek přináší dynamické měření, které se provádí přímo v terénu a podle skenovaných registračních značek a jejich párováním s registrem aut se zkoumá, jaká auta reálně po silnicích jezdí. Podle tohoto měření je průměrné stáří vozidel, která jezdí v reálném provozu, přibližně 8,5 roku.

Tímto pohledem jsme na úrovni Rakouska, Švýcarska nebo Německa. Vozidla starší 15 let v reálném provozu najezdí podle odhadů expertů v průměru asi dva tisíce kilometrů ročně, jsou to převážně „auta posledního kilometru“, která slouží k dopravě z příměstské části například k parkovištím P+R velkého města nebo k přesunům z jedné vesnice do druhé, případně na spoj hromadné dopravy.