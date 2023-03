Květinová víla slibuje zázrak. Obejde se bez lithia, baterkám stačí sodík

Lithium-iontové baterie dnes udávají rytmus plánům o globálním nástupu elektromobility. Do budoucna by tomu tak být nemuselo. Čína letos v únoru ukázala, že to jde laciněji, bezpečněji, lépe. Alternativou by mohly být sodíko-iontové baterie, které, zdá se, Li-Ion válcují cenou i dostupností surovin.