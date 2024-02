Škoda neplánuje levný elektromobil pro Indii, její tamní manažer ano

Agentura Reuters ve čtvrtek uvedla, že Volkswagen chce na indický trh uvést do druhé poloviny tohoto desetiletí cenově dostupný elektromobil. Prohlásil to podle ní šéf divize Škoda Auto Volkswagen India Pijuš Arora.

„Aktivně pracujeme na základním elektromobilu, vyžaduje to velké investice. Abychom ospravedlnili trojcifernou investici do nového produktu, potřebujeme objemy,“ řekl Arora. „Elektromobily se na indickém trhu nebudou prosazovat rychle, a tak zvažujeme vývoz tohoto produktu,“ dodal v týdnu manažer automobilky. Dodal, že automobilka uvažuje o vývozu nového elektromobilu do jihovýchodní Asie, zemí Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC) a severní Afriky.

„Firma intenzivně testuje elektrický sportovně-užitkový vůz (SUV) Škoda Enyaq pro případné uvedení na indický trh,“ uvedl též Arora. Harmonogram však nesdělil.

„V současné době nemáme žádné konkrétní plány na uvedení menšího a dostupnějšího elektromobilu pro Indii. Neustále hledáme nové příležitosti, jak naše modely nabídnout zákazníkům po celém světě. Je však důležité poznamenat, že v současné době neexistují žádné plány na export menších dostupných elektromobilů koncernu Volkswagen do Indie. Budeme nadále sledovat trh a vyhodnocovat proveditelnost možného budoucího uvedení elektromobilů do Indie,“ uvedl v reakci Jína.

Škoda Auto je zodpovědná za působení všech pěti koncernových značek v Indii. Několik z nich, včetně Škody, už oznámilo své plány na menší a dostupnější elektromobily. „V současné době intenzivně testujeme možnost uvedení modelu Škoda Enyaq na indický trh, ale finální rozhodnutí zatím nepadlo,“ dodal Jína.

Škoda loni v Indii prodala téměř 49 tisíc aut. Indie usiluje o to, aby do roku 2030 tvořily elektromobily nejméně 30 procent prodeje osobních aut. V tomto fiskálním roce, který skončí 31. března, zatím činí pouze dvě procenta.

Německý koncern Volkswagen, do kterého patří také Škoda Auto, jedná s potenciálními partnery o možné spolupráci při vývoji plánovaného elektromobilu s cenou do 20 tisíc eur (zhruba 490 tisíc Kč) pro Evropu.