První ochutnávka nové škodovky, premiéra bude v březnu v Ženevě

Městský crossover Škody stojí na modulární platformě MQB koncernu Volkswagen v provedení A0 pro malá auta. To znamená, že bude k mání výhradně s pohonem předních kol. Jeho nejbližším příbuzným bude Seat Arona nebo Volkswagen T-Cross. Patřit bude do kategorie nejmenších SUV, bude to vlastně Fabia s karoserií SUV, u které možná nahradí provedení kombi, jehož budoucnost je stále nejistá.

Škoda slibuje vysokou polohu sedadel, lepší výhled z vozu, pohodlné nastupování a vystupování a zvýšenou světlou výšku, zároveň agilitu a jízdní vlastnosti kompaktního vozu.

Jediná uveřejněná oficiální fotografie poodhaluje vzhled přídě, viditelné jsou výrazné LED-světlomety s nahoře umístěnými světly pro denní svícení a integrovanými dynamickými směrovými světly.

Sériovou podobu vozu představí Škoda na autosalonu v Ženevě, rok po odhalení konceptu Vision X, ze kterého novinka vychází. K vidění zde.

Novinka by s délkou kolem 4,15 metru mohla uspokojit bývalé zákazníky Škody Yeti (4,22 m délky). Šéf značky Bernhard Maier na autosalonu v Paříži loni v říjnu pro magazín AutoExpress prohlásil, že nový crossover má patřit k nejprostornějším a nejpraktičtějším vozům své kategorie.

Pod kapotou mají pracovat především litrové benzinové tříválce koncernu Volkswagen. Vrcholem by se měla stát benzinová přeplňovaná patnáctistovka, údajně až s výkonem 150 koní. V nabídce má být i turbodiesel 1,6 TDI.

Pojmenování nového modelu je zatím tajné, aktuálně se spekuluje o jménu Kosmiq, které si automobilka zaregistrovala loni.