Nové SUV Škody se jmenuje Kamiq. Premiéra bude v březnu

„Slovo Kamiq pochází z jazyka Inuitů, obývajících sever Kanady a Grónsko. Popisuje stav, kdy něco přirozeně „padne jako ulité“ za všech okolností,“ vysvětluje mluvčí značky Škoda Hermann Prax.



Nový crossover pro evropský trh dostal stejné jméno, jaké nese SUV, které Škoda prodává od loňského roku v Číně. Čínskou Škodu Kamiq si prohlédněte zde.

„Název současně zapadá do názvosloví modelů kategorie SUV – jména všech aktuálních SUV značky Škoda začínají písmenem K a končí písmenem Q,“ připomíná Prax.

Silueta nového crossoveru značky Škoda

Městský crossover Škody stojí na modulární platformě MQB koncernu Volkswagen v provedení A0 pro malá auta. To znamená, že bude k mání výhradně s pohonem předních kol. Jeho nejbližšími příbuznými budou Seat Arona nebo Volkswagen T-Cross. Patřit bude do kategorie nejmenších SUV, bude to vlastně Fabia s karoserií SUV, u které možná nahradí provedení kombi, jehož budoucnost je stále nejistá.

Škoda slibuje vysokou polohu sedadel, lepší výhled z vozu, pohodlné nastupování a vystupování a zvýšenou světlou výšku, zároveň agilitu a jízdní vlastnosti kompaktního vozu.

Sériovou podobu vozu představí Škoda na autosalonu v Ženevě, rok po odhalení konceptu Vision X, ze kterého novinka vychází (k vidění zde).

Novinka by s délkou kolem 4,15 metru mohla uspokojit bývalé zákazníky Škody Yeti (4,22 m). Šéf značky Bernhard Maier na autosalonu v Paříži loni v říjnu pro magazín AutoExpress prohlásil, že nový crossover má patřit k nejprostornějším a nejpraktičtějším vozům své kategorie.

Pod kapotou mají pracovat především litrové benzinové tříválce koncernu Volkswagen. Vrcholem by se měla stát benzinová přeplňovaná patnáctistovka, údajně až s výkonem 150 koní. V nabídce má být i turbodiesel 1,6 TDI.

Crossover Kamiq bude třetím škodováckým SUV nabízeným v Evropě, prvním se stal Kodiaq, následoval ho menší Karoq. Na svém největším trhu v Číně nabízí Škoda čtyři SUV, čtvrtým je model Kodiaq GT.

