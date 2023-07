Odboráři Škody: Fabia, Scala a Kamiq skončí v letech 2026–27. Co dál, se neví

Jaroslav Povšík o tom mluvil koncem června na zasedání evropské a světové rady koncernu VW v Braunschweigu.

Vedení Škody už dlouho varuje, že chystaná emisní norma Euro 7 zařízne levnější modely se spalovacím pohonem. V případě mladoboleslavské automobilky se to týká právě Fabie, Scaly a Kamiqu.

Povšík kromě konkrétních let ukončení jejich výroby ještě uvádí: „Dnes už se ví, že tuto lokalitu odstavíme na 16 měsíců,“ s odvoláním na to, že o tom má informace od představenstva.

Značka ovšem sdělila, že prozatím nic rozhodnuto není. „V současné době se projednávají všechny potenciální scénáře v rámci pokračujícího přechodu na elektromobilitu včetně termínů náběhů výroby nových elektrických modelů. Žádné finální rozhodnutí zatím nepadlo,“ uvádí pro iDNES.cz mluvčí značky Pavel Jína.

Další plánovací kolo, ve kterém se bude rozhodovat o budoucnosti značky, má být podle informací iDNES.cz v průběhu léta. Vzhledem k tomu, že se stále čeká na to, jak dopadne boj o Euro 7, se nedá nic předpovídat ani definitivně rozhodnout nyní.

Linka, kde se trio modelů vyrábí, se má podle Povšíka zastavit na šestnáct měsíců, aby se přestavila na výrobu elektromobilů. V tomto případě nejde jen o přenastavení robotů a menší úpravy jako při přechodu na výrobu jiného spalovacího modelu. Vzhledem k tomu, že jsou elektromobily těžší, musí se mimo jiné upravit manipulační technika – zvedáky a platformy nesoucí auto v průběhu výroby. U bateriových aut je též vysokonapěťová část pohonu, která u spalovacích aut chybí, to je potřeba ošetřit především z pohledu bezpečnosti práce.

„Ještě hledáme ty správně přidělené modely, pokud budou,“ uvádí Povšík k tomu, jaká elektroauta se budou namísto Fabie se Scalou vyrábět.

„Má s tím někdo zkušenosti? Co po tuto dobu budeme dělat se zaměstnanci?“ ptal se Povšík na zasedání koncernu na extrémně dlouhou přestávku ve výrobě. „Opět nastalo ticho a pak reakce, že o tom musíme přemýšlet. Nebudeme to jen my, bude to na více lokalitách,“ dodává Povšík.

Předák škodováckých odborářů na zasedání hlavně otevřel téma o kterém se spekuluje: „Útok přišel zejména přes personál a směnné modely s požadavkem na okamžité zahájení (devátý měsíc) eliminace všech agenturních zaměstnanců a všech smluv na dobu určitou. Můžeme mluvit o porci 3500 zaměstnanců, bez kterých nejsme schopní vyrábět našich plánovaných 900 tisíc a více vozů za rok (podle situace),“ uvádí Povšík. „Dokonce nad námi visí hrozba zredukování až na dvousměnný režim výroby na jednotlivých produktech.“

Povšík tento problém bere velmi vážně, na jednání koncernu v Braunschweigu s ním byla též členka představenstva za oblast Lidé a kultura Maren Gräfová a člen představenstva za prodej a marketing Martin Jahn, který byl pověřen zastupováním předsedy představenstva Škody Klause Zellmera, s nímž byli ve spojení online.

„Právě rozhovory s předsedkyní Podnikové rady Volkswagen Danielou Cavallo a členy koncernového představenstva Gunnarem Kilianem, ale také s Thomasem Schäferem, Arno Antlitzem a Thomasem von Schmallem byly klíčové,“ dodává Povšík. Thomas Schäfer je bývalý šéf Škody, dnes vede značku Volkswagen a zároveň je členem představenstva celého koncernu Volkswagen se zodpovědností za „objemové značky“ skupiny, kromě VW, Škody také Seat a Cupru.

„Je jasné, že existuje základní hodnota – přežít musí koncern Volkswagen, pak přežijeme i my. Aby přežil Volkswagen, tak musí mít lokality, které mu pomohou vydělat na nové projekty e-mobility, projekt Cariad, konektivitu a geopolitické získání nových zákazníků včetně udržení těch stávajících,“ uvedl Povšík.

„Bohužel byly i momenty, kdy se představenstvo Volkswagenu odmlčelo a nemělo odpovědi na naše otázky, například ohledně závodu Sarajevo, závodu ve Vrchlabí či závodů Scanie, kde končí autobusová větev u Tratonu. Kupodivu velký boom mají nákladní vozy,“ píše odborářský předák v magazínu Škodovácký odborář.

„Pro Škoda Auto je nejvyšší prioritou, společně s naším sociálním partnerem Odbory KOVO, dlouhodobé zajištění pracovních míst i odpovídající výše mezd našich zaměstnanců,“ cituje z oficiálního stanoviska značky Pavel Jína. „Společnost Škoda Auto se kromě zachování stávajících kapacit ve všech našich výrobních lokalitách a jejich kontinuálnímu rozvoji usilovně soustředí také na nové strategické projekty, jakým je například možná výstavba gigafactory v České republice, která by přinesla tisíce nových pracovních míst v celém automobilovém průmyslu.“

Mluvčí značky ubezpečuje, že „všechny další kroky a opatření budeme projednávat v těsné a partnerské spolupráci s naším sociálním partnerem – Odbory KOVO“.