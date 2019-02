Výbava pro driftování s fabií na ledě: pneumatiky s hroty a přímotop

V Česku se rally jezdí na asfaltu, ve světě většinou na šotolině. Na starém letišti u známého horského střediska Zell am See se bojovalo na ledě. Proto byly všechny závodní vozy vybaveny pneumatikami s hroty, které se nekompromisně zařezávaly do šest set metrů dlouhého a deset metrů širokého okruhu. Stroje, mezi kterými nechyběl ani okruhový speciál DTM nebo elektrická formule, prokroužily celý ovál driftem, tedy řízeným smykem.



Tato akce se poprvé uskutečnila už v roce 1937. Letos se závodilo po 45leté pauze a u obnovené premiéry, kterou si vzala na starosti rodina Porsche, nemohl chybět ani tým Škoda Motorsport. Ten na akci nasadil speciál Škoda Fabia R5 ve specifikaci podobné jako na Švédskou rallye.

Výrazně zvýšený a změkčený podvozek doplnily úzké pneumatiky se 7 mm dlouhými ocelovými hřeby. Každý plášť měl 197 hrotů.

Na startu se sešli amatéři i tovární týmy. Závodilo se v několika třídách. Jan Kopecký suverénně vyhrál v kategorii novodobých soutěžních speciálů, kde se vedle dalších fabií R5 představilo i nové VW Polo R5.

Za jeho volantem bojoval vítěz slavného 24 hodin LeMans Romain Dumas. Jan Kopecký vítězstvím v Zell am See otevřel sezonu, ve které by měl obhajovat titul českého rally šampióna.