Škoda do roku 2022 představí deset elektroaut a vyvine nový VW Passat

Šéf Škody Auto Bernhard Maier už dříve uvedl, že Škoda Auto utratí do roku 2022 téměř 52 miliard korun za vývoj aut na alternativní pohon. Na březnovém autosalonu v Ženevě představí koncept elektrického SUV, v květnu má v plánu v Bratislavě ukázat inovovanou Škodu Superb s hybridním pohonem, který kombinuje elektrický a spalovací motor.



Elektrické Citigo, jehož výroba v bratislavské továrně Volkswagenu začne letos na podzim, dostane podle aktuálně.cz pohon s bateriemi pro dojezd až 300 kilometrů. Stejný vylepšený elektropohon pak po Citigo dostane i sesterský model Volkswagen e-Up!. S příjezdem elektrického Citiga má také skončit výroba provedení se spalovacím motorem.

Hybridní Superb a elektrické Citigo bude možné v Česku pořídit začátkem ledna 2020, píše aktuálně.cz s odkazem na dokument vydaný Škodou Auto, který nastiňuje harmonogram uvedení hybridních a elektrifikovaných modelů na trh. V říjnu příštího roku se má začít prodávat první elektrické SUV, které zatím nese pracovní název Vision iV a slibuje dojezd až 500 kilometrů. Hybridní Octavia se na trhu objeví příští rok v červnu jako varianta čtvrté generace modelu, premiéru by měla mít na přelomu roku.

Bernhard Maier, předseda představenstva Škody Auto

Škoda přichází na evropský trh s elektromobily a hybridními vozy se zpožděním za výrobci, jako jsou například Tesla, BMW, Toyota, Nissan či Renault. Příčinou je především fakt, že do vývoje elektromobilů se pustil pozdě mateřský Volkswagen. Hospodářské noviny s odkazem na interní zdroj z automobilky píšou, že na hybridním Superbu i elektrickém Citigu bude výrobce tratit desítky tisíc korun. „Zákazník ale nebude chtít akceptovat výrazný nárůst cen. Automobilka tak bude raději dotovat výrobu, než aby platila pokuty,“ cituje deník svůj zdroj.



Skica interiéru konceptu elektromobilu Škoda Vision iV

Škoda chce v druhé půlce následující dekády prodávat dva miliony aut ročně, v loňském roce popáté za sebou dosáhla nového prodejního rekordu. Celosvětové dodávky vozů zákazníkům v roce 2018 vzrostly o 4,4 % na 1 253 700 vozů (v roce 2017: 1 200 500).

Bernhard Maier pro italský magazín Quattroruote v tomto týdnu prohlásil, že se automobilka rozhodně nechystá pro opuštění naftových motorů. „Ve středních a vyšších segmentech trhu tu diesely budou ještě dlouhou dobu,“ prohlásil a dodal, že z malých aut z důvodu nutnosti přidávat drahé systémy na odlučování škodlivin naftový motor už vymizel, protože by neúměrně zvyšoval cenu vozů. „Z pohledu emisí je diesel stále nejefektivnější spalovací motor. Podle našeho názoru by bez něj nebylo možné splnit nové limity CO 2 , které v Evropské unii vstoupí v platnost.“

Maier prozradil, že podle aktuálních plánů na stěhování výroby příští generace Volkswagenu Passat z německého Emdenu do českých Kvasin (čtěte více) se také počítá s tím, že se tento model bude také vyvíjet v Mladé Boleslavi. „Zatím je v plánu, že nový Passat bude vyvíjen v Česaně (vývojové centrum Škody Auto - pozn. red.),“ prohlásil šéf Škody.