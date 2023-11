Autofotka týdne: Král couvání Rimac Nevera dá na zpátečku 275 km/h!

Auta s běžnou vícestupňovou převodovkou nedokážou kvůli zpřevodování couvat stejně rychle jako jet kupředu. V 60. a 70. letech 20. století to teoreticky šlo u vozů DAF vybavených bezestupňovými převodovkami CVT. Ale stejně rychle couval, jako jel dopředu také velorex. U něho se totiž natočil motor opačně a frčelo se na všechny čtyři rychlosti i směrem vzad.

Nové možnosti v tomto směru přinášejí elektromobily, které by vzhledem k jednorychlostní redukční převodovce pro jízdu vzad nebo vpřed teoreticky mohly jet téměř stejně rychle v obou směrech. Při potřebě jízdy směrem vzad se totiž jen přepóluje elektromotor a či elektromotory a může se vyrazit. V praxi ovšem nelze jet moc rychle kvůli omezovači, protože se po sebemenším pohybu volantem, ale i vzhledem k tvaru karoserie, navrženému s ohledem na jízdu směrem vpřed, mohou stát rychle velmi nestabilními.

Před několika lety zkoušeli ve Velké Británii, jak pod odblokování omezovače dokáže rychle couvat elektrický Nissan Leaf. A dosáhli rychlosti 145 km/h. V Guinnessově knize rekordů v této disciplíně 22 let až do letoška kraloval Brit Darren Manning, který v roce 2001 se speciálně upraveným Caterhamem 7 Fireblade dokázal couvat rychlostí 165,08 km/h. 7. listopadu ho ale o více než 100 km/h překonal Chorvat Goran Drndak za volantem elektrického hypersportu Rimac Nevera. Na široké trati testovacího polygonu společnosti ATP Automotive Testing v německém Papenburgu dosáhl rychlosti 275,74 km/h. Tedy jen o trochu nižší, než jakou vyvinulo kdysi nejrychlejší auto světa Lamborghini Miura při jízdě směrem vpřed.

„Během vývoje Rimacu Nevera jsme zjistili, že auto by se pravděpodobně mohlo stát i nejrychlejším autem na světě na zpátečku. Tomu jsme se zasmáli. Aerodynamika a chlazení ale přece jen nebyly navrženy tak, aby v takové rychlosti auto jelo pozadu. Ale pak jsme se začali bavit o tom, jak zábavné by bylo vyzkoušet to,“ řekl Matija Reniç, hlavní inženýr Rimacu a pokračuje: „Naše simulace ukázaly, že bychom mohli dosáhnout rychlosti přes 240 km/h za hodinu, ale netušili jsme, jak stabilní auto ve vysokých rychlostech bude; vstupovali jsme do neznámého území.“

Vpřed sice Nevera zvládne až 412 km/h, ale tvar auta, jeho zadní křídlo a chlazení jsou nastavené na jízdu dopředu. A hodně omezující je i fakt, že řidič sedí za volantem ve své standardní pozici.

Goran Drndak se tedy při své rekordní jízdě snažil držet volant co nejpevněji, nehýbat s ním, a udržovat se na nebo jen těsně vedle středové čáry testovacího polygonu. Výhodou elektromobilu ale je fakt, že čtyři elektromotory nevery s celkovým výkonem 1 408 kW (1 914 k) umožňují distribuci točivého momentu na kola mnohem jemněji, než to zvládnou spalovací motory. Těm trvá o mnoho déle, než se dostanou na špičkový výkon. Díky elektromotoru pro každé kolo může hnací ústrojí modelu Nevera mnohem rychleji měřit trakci v reálném čase a podle toho upravovat dodávku točivého momentu. Rimac tvrdí, že systém pohonu všech kol dokáže provést 100 měření točivého momentu za sekundu.

Chorvatský hypersport je autem mnoha superlativů. Zvládne zrychlení z 0 na 100 km za 1,82 s a během letošního roku vytvořil přes dva tucty světových rekordů. V polovině května jich stihl hned 23 za jediný den, a včetně zrychlení 0–97 km/h za 1,74 s, 0–100 km/h za 1,82 s, 402 m (čtvrt míle) za 8,25 s a disciplínu 0–400–0 km/h za 29,93 s. V červenci k nim ještě přidal rekord pro nejrychlejší sériově vyráběný elektromobil na Goodwood Festival of Speed ​​s časem 49,32 s, a 18. srpna vytvořil časem 7:05,298 minuty rekord pro nejrychlejší sériově vyráběný elektromobil na Severní smyčce Nürburgringu. Zkraje listopadu následoval další zápis do Guinnessovy knihy rekordů při rekordním couvání.

Tucet netuctových

Vůz je opatřen zelenými pruhy, které vzdávají hold jednomu z prvních projektů zakladatele společnosti Mate Rimaca, BMW řady 3 E30 z 80. let, který se dočkal přestavby na elektrický pohon.

Všechny letošní rekordy překonal vůz z dvanáctikusové speciální edice Nevera Time Attack, která byla představena na srpnové akci Monterey Car Week. Vůz je opatřen zelenými pruhy, které vzdávají hold jednomu z prvních projektů zakladatele společnosti Mate Rimaca, BMW řady 3 E30 z 80. let, který se dočkal přestavby na elektrický pohon. V roce 2011 byl tento stroj uznán Mezinárodní automobilovou federací FIA jako nejrychleji zrychlující elektromobil na světě.

Hypersport Rimac Nevera se dostal do výroby loni po pěti letech vývoje a testování, třech generacích technologie hnacího ústrojí, 18 prototypech, 45 fyzických nárazových testech a více než 1,6 milionu hodin vývoje. Vůz byl původně představen na ženevském autosalonu v roce 2018 jako Rimac C_Two, a později přejmenován.

Nevera má baterii o kapacitě 120 kWh, dojezd 490 km a s výjimkou pneumatik a brzd je složená z 6 000 vlastních dílů, včetně trakční baterie s kapacitou 120 kWh, měniče a elektromotorů. Kromě stavby vlastních vozů Rimac vyrábí baterie a komponenty pro další velké výrobce, jako jsou Porsche, Jaguar, Aston Martin, Hyundai a mnoho dalších. Po obdržení velkých investic od Porsche v roce 2021 byla značka Rimac sjednocena s Bugatti pod hlavičkou Bugatti Rimac, jehož je Mate Rimac generálním ředitelem. Rimac Group má 55% podíl, Porsche patří 45 %. Chorvatská firma disponuje vyspělým know-how týkající se elektrického pohonu, baterií, výkonové elektroniky a dalších elektronických systémů. Dodává mj. systém rychlého nabíjení a další komponenty pro Porsche Taycan.

Mate Rimac přijal své první zaměstnance v roce 2011 a nyní jich má již okolo 1300. Ještě v roce 2017 přitom v něm byla malá dušička a mohlo také vše rychle skončit. Při natáčení pořadu Grand Tour totiž v jednom z prototypů málem uhořel moderátor Richard Hammond. Dobře to ale dopadlo, zázraky se dějí. Dnes se mu klaní celý svět, a Nevera má na kontě bohatou plejádu rekordů. A dost možná u Rimacu ještě neřekli své poslední slovo.