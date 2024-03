Renault se snaží znovu vynalézt MPV. Scénic proto elektrifikoval

Jedním ze zakladatelů segmentu jednoprostorových MPV je Renault Scénic. První vůz tohoto jména sjel z výrobní linky už v roce 1996 a na mnoho let se stal synonymem pro prostorný rodinný vůz. Pak ovšem přišla móda SUV a kategorie MPV v podstatě vymřela. Teď se Renault chce pokusit znovu definovat, jak má vypadat rodinné auto v době elektromobilní.

Tzv. crossovery hodně zamíchaly tím, jak vlastně přesně určit, kde končí velký hatchback a kde začíná SUV. O novém Renaultu Scénic by asi mnoho lidí řeklo, že to je SUV, jen nemá moc velkou světlou výšku a v žádné verzi pohon všech kol. Designově v něm taky někdo bude vidět Peugeot 3008, hlavně vysokou maskou chladiče a masivními boky s vysoko vedenou linií oken. Právě poměrně nízká okna dělají ze scénicu v mých očích víc SUV než MPV, kde by člověk čekal velký výhled ven.

Ale o to, kam Scénic přesně zařadit, zase tolik nejde. Co by hlavně mělo definovat rodinné auto, to je vnitřní prostor, a to jak pro cestující, tak pro zavazadla. Začněme tím druhým – pod pátými dveřmi je kufr o velikosti 545 litrů, což je velmi dobrá hodnota na auto o délce 4,47 m (o 10 cm víc než má elektrický megane). Z elektrických konkurentů ho tak překonává jen málokdo, třeba Škoda Enyaq s 585 litry. Scénic by na tom byl ještě lépe, kdyby nabídl i odkládací prostor pod přední kapotou jako třeba Hyundai Ioniq 5, který sice vzadu odveze jen 527 litrů, ale k tomu přidává ještě dalších 57 litrů vepředu. Ale scénic vepředu žádný prostor třeba na odložení nabíjecích kabelů nemá.

Sklopením opěradel zadních sedadel se prostor zvětší na 1 670 litrů, ale bohužel nevzniká rovná plocha. Pod podlahou je sice praktická odkládací schránka třeba na nabíjecí kabely, ale hrana samotného kufru je poměrně vysoko, takže celkově nakládání objemnějších nebo těžších předmětů nebude úplně snadné.

Zázračná střecha

Relativně velký kufr naštěstí není zkonstruovaný na úkor vnitřního prostoru. Na zadních sedadlech, která ovšem nejsou posuvná, je dostatek místa pro kolena i nad hlavou. Právě tady se viditelně nejvíc projevil o 100 mm delší rozvor oproti elektrickému meganu. Dveře se otevírají v opravdu velkém úhlu, takže umístit dozadu dětskou sedačku bude snadné. Jdou sem ovšem umístit pouze dvě na krajní sedadla.

Zejména děti asi ocení unikátní střešní okno Solarbay. Ta se díky technologii PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), založené na posunu molekul způsobeném elektrickým polem, zprůhledňuje nebo zneprůhledňuje postupně po několika segmentech. K dispozici jsou čtyři polohy: zcela průhledná střecha, zcela neprůhledná, průhledná přední část a neprůhledná zadní část střechy a naopak.

Díky absenci středového tunelu se vzadu velmi pohodlně posadí tři výrostci a s trochou diskomfortu v oblasti ramen i tři dospělí. Pro odložení předmětů jsou tu sice jen poměrně úzké prostory v bočních dveřích a kapsy na zadní straně předních sedadel, ale jsou tu dva vstupy USB-C plus další dva v loketní opěrce, která skrývá zajímavě řešený držák s otočnými rameny, kam lze postavit mobilní telefon nebo tablet třeba pro sledování videa. Vepředu jsou dva další vstupy USB-C a prostorná odkládací schránka ve středovém tunelu i v loketní opěrce.

Na první pohled modernímu interiéru dominuje 12palcový na výšku orientovaný centrální displej. Ten má hezkou grafiku a především velmi rychlé reakce jako u běžného tabletu, což dnes není u všech aut rozhodně pravidlem. Android Auto i Apple Car Play jdou spojit bezdrátově, ale samotný systém má vestavěný software od Googlu, takže můžete používat jeho mapy, pokud jste na ně zvyklí. S výjimkou klimatizace, která má vlastní řadu fyzických tlačítek, se vše ostatní ovládá před dotykovou obrazovku, ale ikony na ní jsou dostatečně velké, takže ani za jízdy není moc velký problém se trefit správně na funkci, kterou chcete.

Celkový dojem z palubní desky je velmi dobrý, jen řidič si bude muset zvyknout na to, že na pravé straně volantu má hned tři páčky – nahoře volič převodovky, uprostřed klasickou páčku na ovládání stěračů a pod ní ještě typický renaultí ovladač autorádia. A také na to, že z auta není moc dobrý výhled dozadu ani šikmo vpřed přes velká zpětná zrcátka. Někteří si také budou déle zvykat na digitální zpětné zrcátko promítající obraz ze zadní kamery.

Dojezd 600 km je reálný

Origami elektrických aut výkon vs. hmotnost vs. dojezd poskládal Renault papírově velmi dobře. Auto váží v základu ještě celkem slušných 1 842 kg, nabídne výkon 160 kW a přitom má ujet až 625 kilometrů na jedno nabití.

Nejprve pár faktů. Scénic je postaven na koncernové platformě CMF-EV stejně jako Nissan Ariya či Renault Mégane E-Tech. Na přední nápravě je jeden elektrický motor, model s pohonem všech kol a dvěma motory se neplánuje. V Česku je zatím nabízena jen větší baterie o kapacitě 87 kWh, existuje i menší 60 kWh. Tepelné čerpadlo je k dispozici ve standardní výbavě. Palubní nabíječka umí střídavým proudem nabíjet 22 kW, stejnosměrným pak až 150 kW. K nabití z 15 na 80% by tak mělo stačit 37 minut.

Po startu si nejspíš každý rychle vypne povinně montovaný asistent upozorňující na překročení rychlostí, který svým pípáním připomíná sonar v ponorce. Ve scénicu jdou geniálně vypnout všechny asistenční systémy včetně tohoto dvojitým stisknutím jediného tlačítka vlevo od volantu.

Pak už si může užít jízdu, která je dostatečně dynamická (zrychlení na stovku za 7,9 s). K dispozici jsou tři stupně rekuperačního brzdění a čtyři jízdní režimy (Personal, Comfort, Eco a Sport). Jen v režimu Sport řízení trochu ztuhne, jinak je příjemně lehké a chování auta je čitelné. V zatáčkách je hmotnost přece jen trochu znát, ale vzhledem k tomu, že jde o rodinné auto, je důležitější chování na nerovnostech, a s těmi si i přes absenci adaptivních tlumičů dokáže scénic celkem dobře poradit, byť nastavení podvozku je přece jen tužší, než u dřívějších spalovacích generací.

I ticho, které panuje v interiéru jako v každém elektromobilu dokázal výrobce ještě o něco vylepšit speciálně patentovanou izolací mezi baterií a prostorem pro cestující, která tlumí vibrace a hluk od podvozku. Co je ale třeba především pochválit, to je spotřeba, která má být papírově 16,8 – 17,3 kWh/100 km, a při prvních jízdách se ukázala nebýt úplně odtržená od reality.

Ani na dálnici spotřeba nestoupá nijak dramaticky, Renault si dokonce zakládá na tvrzení, že i na dálnici dokáže elektrický scénic ujet až 370 kilometrů. Auto na displeji ukazuje jak průměrný odhadovaný dojezd, tak dojezd jen na dálnici a jen ve městě. Po zadání cíle do navigace ukazuje i s jakým procentem baterie asi dojedete.

Pod milion nejde

Jen tu cenu se nepodařilo stlačit pod milion nebo ještě níž, základní výbava Evolution vyjde v Česku na nejméně 1 085 000 Kč. Ale je v tom největší baterie i nejvyšší výkon elektromotoru, zadní parkovací senzory a parkovací kamery, dvouzónová klimatizace a základní 9palcový středový displej. Větší displej, kompletní sada parkovacích senzorů, volič jízdních režimů, elektricky ovládané páté dveře nebo indukční nabíječka jsou až v druhé výbavě Techno za 1 150 000 Kč. Hyundai Ioniq5, který bereme jako nejbližší konkurenci, se prodává od 1 169 990 Kč, Tesla Model Y od 1 044 900 Kč.