Peugeot 3008 představuje novou elektrickou architekturu. Bude však i na benzin

Peugeot tedy mluví o nové elektrické 3008, zamlčuje ovšem, že třetí generace modelu dorazí i se spalovacími motory. To je teď nový trend koncernu Stellantis: o spalovácích se prostě nemluví. Sem tam zůstane v nekonečných lánech textu o novém modelu zapomenutá jedna nenápadná věta. Peugeot tedy uvádí v oficiálních materiálech o nové 3008 toto: „Nabídku doplňují dvě elektrifikované pohonné jednotky (hybrid a plug-in hybrid), které budou k dispozici v závislosti na trhu. Pro mezinárodní trhy bude vyráběn i další motor, o němž budou podrobnosti oznámeny později.“

Fotky nového Peugeotu 3008 s výfukem vzadu a spalovákem pod kapotou si prohlédněte v galerii, redaktor iDNES.cz je získal přímo v továrně Peugeotu v Sochaux, kde budou třetí generaci modelu vyrábět. Prozatím se zaučují na předsériových kusech dělníci na lince, objednávat půjde od podzimu, první kusy dorazí k zákazníkům v únoru příštího roku.

Ale popořádku. Koncern Stellantis si pro své elektrifikované modely vyvíjí nové platformy, ale protože svou nabídku koncipuje jinak, než je dnes obvyklé, musí na to jít jinak. Většina konkurence dnes vyvíjí (dnes už spíš nevyvíjí) spalovací modely separátně od plně elektrických, ty dostávají extra architekturu.

Ovšem původní skupina PSA – předchůdce Stellantisu, který do šestnáctiznačkového italsko-americko-francouzsko-německého koncernu přinesl francouzskou část (Peugeot-Citroën-DS) – razila taktiku jednotné „multienergetické“ platformy, to znamená, že si dnes Peugeot 308 nebo Citroën C4 koupíte v benzinovém, naftovém, pluginhybridním i čistě elektrickém provedení. Zákazník si vybere podle preferencí a na ulici vlastně nepoznáte, na co konkrétní auto jezdí. To je jiný přístup než kupříkladu u koncernu VW, kde má Volkswagen Golf svou tradiční „spalovací“ architekturu a jeho bateriový ekvivalent ID.3 úplně jinou, speciální elektrickou.

Trend, kdy elektroauta kupovali natěšení geeci, a proto byla záměrně výrazně jiná, je podle mnohých za námi. Teď je třeba zaujmout běžné zákazníky, a ty je třeba neděsit ufoidním designem. A právě to je podle šéfky Peugeotu Lindy Jacksonové úkol nové 3008.

Nové železo

Novou platformu vyvinuli konstruktéři Stellantisu za dva roky. Aby byla využitelná i pro spalovací modely, museli zvolit koncepci primárně s pohonem předních kol. Konkurence obvykle staví čisté elektromobily jako zadokolky. Verze 3008 s pohonem všech kol budou mít na zadní nápravě druhý elektromotor, vycházející z motoru, který má dnešní končící pluginhybridní 3008 4x4.

Vyvinuli novou přední nápravu a dvě varianty zadní – nezávislé zavěšení (kyvadlová úhlová náprava) pro bateriové verze, a jednodušší torzní příčku pro spalováky. A mezi ně trakční akumulátor. Je v něm prostor pro dvanáct modulů baterií. Ty má vyrábět chystaná gigafactory Stellantisu v severní Francii, než ji postaví, dohodla se automobilka s čínským dodavatelem. Robustní hliníkový rám, v němž jsou uloženy bateriové moduly, se šroubuje k podlaze karoserie zespoda. Jednotlivý modul prý dokáže servis v případě závady vyměnit za dvě hodiny, říkají vývojáři. Trakční akumulátor má pro 3008 dvě velikosti, menší, se slibovaným 525kilometrovým dojezdem má 73 kWh, větší se 700kilometrovým 98 kWh. Konstruktéři zvolili dost nekonvenční řešení. Moduly menší baterie přesně pasují do „krabice“ akumulátoru, s výškou 154 mm přesně pasují do rámu „housingu“. Baterie s větší kapacitou ovšem dostává větší moduly, které rám „přečuhují“ o 15 mm; proto dostává speciální jinak tvarované víko. K podvozku se pak baterie šroubuje přes speciální podložky. „Dlouhodojezdová“ 3008 má kvůli tomu o 15 mm nižší světlou výšku.

Elektromotor pohonu je z vlastního vývoje a výroby Peugeotu.

Nová doba

„Současný Peugeot 3008 je bestseller, který si za posledních 7 let získal více než 1 320 000 zákazníků ve 130 zemích,“ říká Radka Matthey z českého zastoupení značky.

„Uvedení modelu Next-Level 3008 je významným krokem v radikální přeměně značky Peugeot na 100% elektrickou značku, která nastolí nová měřítka v oblasti designu, potěšení z jízdy a efektivity,“ řekla při uvedení modelu Linda Jacksonová.

Nová generace je typický crossover, asi jen Francouze napadne křížit SUVčko s fastbackem. A dopadlo to povedeně. Působí moderně, agresivně. Úkolem designérů bylo dát 3008 hi-tech vzhled. Stylistickou filozofií navazuje na loni uvedený Peugeot 408, fastbackovou siluetu přebrala novinka od něj.

Sportovně ubíhající zadní okno působí na autu na velkých kolech (19 nebo 20 palců) a s vysokými boky neotřele, designérům se ovšem podařilo proporce skvěle vyvážit a linky umně vyrýsovat. Ostré hrany dodávají novému peugeotu na agresivitě, snad jen grafickými detaily, nápady a kudrlinkami mohli trochu šetřit.

Od ostrého pohledu světel až k naducanému nárazníku má nová 3008 přes 4,5 metru; rozvor je 2,7 metru. I přes fastbackovou siluetu je vzadu místa na hlavu dost. Kufr je užší a hlubší než u předchůdce, objem 520 litrů je stejný jako u odjíždějící generace, stejně však hlodá podezření, že praktičnost bude horší. Prostoru nad roletkou pro stěhování větších věcí pod sklopeným zadním oknem mnoho nezbude a v aktuální produkci snad nenajdete auto, které by tak plýtvalo místem do šířky – mezi bočnicí kufru a plechy karoserie jsou od pohledu hodně velké dutiny (pravda, musí ukrýt nabíjecí port a hrdlo nádrže).

Základem nabídky budou dva stupně výbavy: Allure a GT, se třemi pakety příplatkové výbavy a se třemi verzemi pohonu (210 k, 230 k s dlouhým dojezdem a 320 k se dvěma elektromotory a pohonem všech kol)

Elektrické verze jsou vybaveny vysokonapěťovou lithium-iontovou baterií s chemickým složením NMC (nikl, mangan a kobalt). Na baterii je poskytována záruka na 8 let (nebo 160 000 km) s garancí minimální nabíjecí kapacity 70 %. Pro dobíjení stejnosměrným proudem lze použít výkon až 160 kW.

Výroba nového Peugeotu 3008 v továrně v Sochaux se rozbíhá - provedení se spalovacím motorem.

Z důvodu úspory nákladů je architektura 400voltová, s 800 V (používá Porsche nebo Hyundai) by bylo nabíjení rychlejší, uznávají konstruktéři. I tak prý dokáže za ideálních podmínek 3008 doplnit síly z 20 na 80 procent u rychlonabíječky za půlhodinu (maximálně 2,4 kWh/min).

V úrovni výbavy GT se standardně bude 3008 dodávat ve dvoubarevném provedení s lesklou černou střechou. U verze GT s elektrickým pohonem jsou spodní části předního a zadního nárazníku, podběhy kol a ochranné lišty prahů rovněž v leskle černém provedení. GTčko dostane v základní výbavě efektní prohnutý 21palcový panoramatický displej nahoru na přístrojovku, v tradičním uspořádání s malým volantem pod ním. Pro verzi Allure bude velká obrazovka za příplatek, základní provedení bude mít stejně velký rámeček, ovšem do něj budou vetknuty dva desetipalcové displeje, které uprostřed oddělují dvě fyzická tlačítka. Tuto variantu přístrojovky nebude možné mít společně s navigací.