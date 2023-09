Nový scenic tvrdí elektrickou muziku. Na cestu mu hraje Jean-Michel Jarre

V expozici Renaultu na mnichovské výstavě bylo možné potkat povědomou tvář. Slavný mág elektronické hudby Jean-Michel Jarre stál při premiéře Scenicu E-Tech Electric po boku vedení této francouzské značky. A tento dnes již 75letý Francouz tam rozhodně nebyl náhodou. Pro horkou novinku totiž vytvořil zvukový „podpis“. Uvítací zvuk na palubě, ale i ten, který doprovází jízdu do rychlosti 30 km/h, aby na tiché auto upozornil chodce a cyklisty. Již v minulosti přitom Renault sáhl do hudebního průmyslu. U Renaultu Zoe dostal stejnou věc na starost italský elektroakustický skladatel a zvukový designér Andrea Cera. A ani konkurence nespala. Kupříkladu BMW angažovalo pro vytvoření zvuků svých elektrických novinek hvězdného skladatele Hanse Zimmera.

Po 27 letech po svém představení modelu Scenic začíná v podstatě znovu od nuly. Zákazníci totiž postupně ztratili zájem o minivany a začali spíše kupovat modely SUV. Nejnovější generace je tak na půli cesty mezi těmito dvěma světy, navíc je plně elektrická a chystá se vyzvat na souboj evropský bestseller Tesla Model Y, ale i sesterský Nissan Ariya, Toyotu BZ4X a nový Peugeot e-3008.

Páté vydání sceniku je prvním elektromobilem Renaultu v novém designovém stylu. Přední partie, ale i záď se od meganu liší. Stejně jako v případě SUV Rafale, je i elektrický scenic již mnohem hranatější. Velkolepý dojem podtrhují 19“ nebo 20“ kola. Na bocích jsou nápadné zapuštěné kliky dveří a zádi dominují koncová světla s motivem šípů. Příslušnost ke crossoverům podtrhuje větší světlá výška i masivní ochrana spodních partií karoserie. Po stránce vnějšího vzhledu ho leccos spojuje s SUV Renault Rafale.

Dlouhý dojezd a lekce z efektivity

Se svými 4,47 metru je scenic dlouhý asi jako Mercedes-Benz EQA nebo Volvo XC40. Ve srovnání s Meganem E-Tech je o 27 cm delší a má o 10 cm větší rozvor. Na šířku měří 1,86 m a na výšku 1,57 m.

Po Meganu E-Tech a Nissanu Ariya se jedná o třetí elektromobil na koncernové platformě CMF-EV. Kdo si ale myslel, že pohony a baterie budou identické, bude překvapen. Francouzská novinka totiž ve vrcholné verzi dostala novou 87kWh baterii, která ji umožňuje velký maximální dojezd – až 620 km. Synonymum pro scenic jakožto auta pro dlouhé cesty tak bude zachováno. Přední kola top verze pohání známý 160kW synchronní elektromotor s permanentním buzením z Meganu E-Tech, jenž nepoužívá žádné vzácné kovy, zatímco slabší verze dostala do vínku zcela novou 125kW pohonnou jednotku a 60kWh baterii, která umožní ujet na jedno nabití až 420 kilometrů.

Nabíjení střídavým proudem probíhá až 22 kW, v případě stejnosměrného to je buď 150 nebo 130 kW. Články pocházejí od LG a mají chemii NMC (lithium-nikl-kobalt-mangan). Energetická hustota baterie oproti bateriím v meganu je vyšší o šest procent. Vylepšení se oproti němu dočkala i křivka nabíjení. Na rozdíl od něj má scenic standardně tepelné čerpadlo pro vytápění prostoru pro cestující. Pokud si v navigačním systému vyberete jako cíl rychlonabíječku, baterie se vám také automaticky předehřeje. Rekuperaci lze nastavovat ve čtyřech úrovních až po funkci e-Pedal. Maximálky jsou podle verze 150 nebo 170 km/h a zrychlení 0-100 km/h jednotlivé verze absolvují za 9,3 a 8,4 sekundy.

Kouzelná střecha místo kouzel se sedadly

S rozvorem 2,78 metru slibuje velmi dobrou prostornost pro pět lidí, zatímco zavazadlový prostor má v základu objem 545 litrů a po rozšíření až 1 607 litrů. Oproti starým scenikům pátá generace již nemá tři samostatná podélně posuvná zadní sedadla, jen zadní opěradlo dělené na tři díly, neposkytuje tak dobrou variabilitu jako v minulosti. Vstupní práh zavazadelníku je navíc oproti minulosti příliš vysoký.

Palubní deska je totožná s tou u elektrického meganu a modelu Austral. Infotainment OpenR Link využívá Android Automotive, který umožňuje přístup k mnoha aplikacím Googlu. To platí i pro navigaci s inteligentním plánovačem tras, který navrhne optimální zastávky na nabíjecích stanicích po cestě a také zajistí, že baterie se pro rychlejší nabití předehřeje na ideální teplotu. Řidiči ocení i inteligentní plánovač tras, jenž navrhne optimální zastávky na nabíjecích stanicích tak, abyste do cíle dorazili co nejrychleji.

Scenic E-Tech bude Renault nabízet ve čtyřech úrovních vybavení – Techno, Esprit, ve sportovní Esprit Alpine a luxusní Iconic, přičemž prodeje odstartují počátkem příštího roku. Cestující vzadu najdou velkorysý prostor pro kolena, podlaha je navíc zcela rovná. Stejně jako u modelu Rafale je zadní loketní opěrka vybavená otočnými rameny pro uchycení mobilních telefonů a tabletu. Stejně jako u většiny nových elektromobilů již v interiéru nenajdete žádnou přírodní kůži.

Zaujmout zákazníky má kromě vyspělého infotainmentu i příplatkové skleněné střešní okno Solarbay s technologií tekutých krystalů, které má i top model Rafale. Výhodou tohoto řešení je oproti klasické roletce o 3 cm větší výška interiéru, méně mechanických částí a úspora hmotnosti. Nabízí čtyři nastavení, která lze zvolit hlasovým příkazem nebo stisknutím tlačítka. Nastavit lze nejen plně průhlednou nebo zcela zatmavenou střechu, ale i jen její část. Vždy, když vypnete zapalování a vystoupíte, aby snížila přehřívání interiéru v zaparkovaném autě, se navíc střecha automaticky přepne do tmavého režimu. Kouzla s prosklenou střechou jsou hezká, je však otázkou, zda by zákazníci přeci jen více neocenili ta kouzla se zadními sedadly.