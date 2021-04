Nové renaulty pojedou nejvýš 180 kilometrů za hodinu a pod dohledem trenéra

Omezení rychlosti se bude týkat značek Renault a Dacia. Rozhodnutí vyrábět napříště jen osobní auta schopná vyvinout nejvyšší rychlost 180 kilometrů v hodině oznámila už v roce 2019 automobilka Volvo (čtěte zde).



Generální ředitel Renaultu Luca de Meo uvedl, že chce být Renault v Evropě špičkou mezi vozy na elektrický pohon. Šéf firmy na páteční valné hromadě uvedl, že do roku 2025 by měly elektromobily tvořit 65 procent podílu na osobních vozech společnosti. O pět let později by se podíl měl podle plánu navýšit na nejméně 90 procent. O velkých plánech automobilky čtěte více zde.

„Omezení má cíl snížit počet dopravních nehod, protože nadměrná rychlost je příčinou třetiny nehod s úmrtím na evropských silnicích,“ uvedl Renault. Luca De Meo rovněž oznámil záměr vybavit všechny renaulty speciálním systémem „safety coach“, tento bezpečnostní trenér má automaticky přizpůsobovat rychlost místním limitům a zohledňuje různé faktory, jako je profil trati, počasí a stupeň pozornosti řidiče.

Prvním modelem vybaveným tímto systémem bude elektromobil Megan-e, který se na trh dostane v roce 2022, ten bude mít maximálku omezenou ještě níže na 160 km/h.

Výjimka

Nový bezpečnostní rychlostní limit se nebude týkat společnosti Alpine, která má ve skupině Renault postavení sportovní značky.

„V každém případě bude mít opatření dopad na velmi málo modelů výrobce, vzhledem k tomu, že většina vozidel v ceníku má v současné době maximální rychlost mezi 170 a 200 km/h,“ všímá si magazín Quattroruote.

Dvoustovku překročí třináct modelů, mezi nimi je Megane RS (kvůli nadměrným emisím má skončit) a některé verze s motory Blue dCi, TCe i dCi u modely Talisman, Scénic, Kadjar, Mégane, Koleos a Espace.“

Francouzský podnik na rozdíl od některých jiných automobilek, jako je Volkswagen a Daimler, netěží z oživení poptávky v Číně, kde loni kvůli neuspokojivému prodeji omezil své aktivity.

Renault je tak více závislý na evropském trhu, kde hospodářskou aktivitu stále brzdí koronavirové restrikce. Tržby společnosti se v prvním čtvrtletí snížily o 1,1 procenta na deset miliard eur (259 miliard Kč). Pokles tak kvůli negativním dopadům pandemie covidu-19 vykázaly už páté čtvrtletí za sebou.