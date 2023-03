Policie vás vidí ze vzduchu. Drony sledují řidiče a vyšetřují nehody

Ve chvíli, kdy řidič u silnice spatří policejní auto, většinou si automaticky začne dávat pozor na všechny případné přestupky. Jakmile je ale z dohledu, jde všechna opatrnost stranou. Právě proto policisté čas od času do služby nasazují drony, o kterých řidiči nemají tušení. Také umí zrychlit a zefektivnit i vyšetřování dopravních nehod.

Rozestupy měřit nemůže

Policisté v současnosti provozují šedesát bezpilotních dronů různých druhů. Nejčastěji je využívají při zajištění veřejného pořádku, monitoringu dopravy, ale i při vyšetřování dopravních nehod. Dopravní policisté je pak rádi využívají pro monitorování dopravních přestupků. A to především v místech, kde by kontrola dodržování předpisů byla jinak problémová. Nejčastěji je takto kontrolován zákaz předjíždění nebo třeba zákaz jízdy ve vyhrazených jízdních pruzích.

Při vyšetřování nehod pak drony hlavně zkracují dobu, po kterou je místo střetu uzavřené, ale usnadňují i zjišťování příčiny nehody. Dron totiž umí vyhotovit poměrně detailní plánek místa nehody a snímky často přinášejí informace, jež by jinak na první pohled ze země nebyly patrné. A pomohou jak vyšetřovatelům, tak třeba pojišťovnám či soudům.

Logicky by se nabízelo, že dron může z výšky snadno monitorovat i častý řidičský nešvar, kterým je nedodržování bezpečného rozestupu. Realita je však jiná. „Bezpečný odstup dosud není v zákoně přesně stanoven, a proto jej policie zatím nemůže měřit. Pokud v budoucnosti bude zákon přesně specifikovat bezpečnou vzdálenost, za určitých podmínek bude možné sledovat přestupky, které vzniknou jejím nedodržením, i prostřednictvím dronů,“ popsala vrchní komisařka policejního prezidia Irena Pilařová.

Pravidla platí i pro policii

Každý, kdo chce s dronem létat – jak policie, tak nadšenci – musí dodržovat určitá pravidla. Provozování a užívání dronů v rámci policie má v gesci policejní Letecká služba. Každý útvar, který chce drony používat, musí Leteckou službu žádat o povolení.

Stejně jako všichni, kdo létají s bezpilotními prostředky, tak i policisté se musí řídit obecnými pravidly. Každý pilot musí mít licenci. Do konce roku 2020 to nebylo potřeba, ale často to přinášelo problémy, když piloti létali i tam, kde neměli. A často z důvodu, že o tom nevěděli. Proto byl zaveden takzvaný řidičák na dron, který získáte po registraci a úspěšně splněném testu. Registraci pak podléhají všechny drony vybavené kamerovým senzorem bez ohledu na hmotnost či velikost. Dále platí, že je nutné létat jen tak, aby pilot na dron neustále viděl.

Pokud by pak kdokoli, včetně policie, chtěl létat tam, kde to zákon zakazuje, musí žádat o povolení. V případě civilních pilotů se tak děje u Úřadu pro civilní letectví . Policisté pak musí také projít speciálním kurzem pro ovládání bezpilotních prostředků.