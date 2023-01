O malý techničák můžete přijít snadno. Policie má seznam závad

Už od roku 2016 mají policisté možnost řidiči na místě odebrat malý technický průkaz (oficiálně „osvědčení o registraci vozidla“). Může se tak stát třeba při dopravní nehodě, po které je vozidlo poškozeno natolik, že je z pohledu zákona nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. A to ani řidič, který o techničák přišel, nemusí být viníkem střetu. Aby policie mohla malý techničák zabavit, musí se řídit zákonem.

Závady, za které přijde odebrání techničáku, přesně definuje. Zákon říká, že musí jít o „nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí.“

Takové závady zákon vidí takto:

absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému

poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení

absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy

zjevné nadměrné úniky provozních kapalin

koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie

opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy

deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu

deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost

zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru

deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla

deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu

zjevné deformace nebo praskliny kol

zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících (platí u vozidel kategorie M2 a M3)

Zabavení rychlé, vrácení až po STK

Pokud policista při silniční kontrole nebo řešení dopravní nehody zjistí některou z výše uvedených závad, zadrží malý techničák a řidiči na oplátku předá potvrzení o tomto zabavení policista vydá i ve chvíli, kdy řidič techničák nemá u sebe. Pak jej však musí do pěti pracovních dnů odevzdat.

Může se stát, že si policista nebude mírou poškození, a tedy nebezpečnosti vozidla jistý. V takovém případě může řidiče poslat na okamžitou prohlídku na stanici technické kontroly. Taková cesta ale nesmí být delší než osm kilometrů. Pokud by řidič odmítl jet na technickou, jde o přestupek, který na místě vyjde na až 2 000 Kč, ve správním řízení až na 2 500 Kč.

A jak získat zabavený techničák zpět? V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že z místa kontroly neno nehody není možné bez malého techničáku odjet po ose. Je nutné auto nechat odtáhnout a následně řešit opravu všech závad. Poté je nutné absolvovat prohlídku na STK. Pokud dopadne dobře a stanice technické kontroly potvrdí, že je vše v pořádku, vydá o tom protokol, který po dobu pěti pracovních dnů slouží jako náhrada za malý techničák. Ovšem jeho vrácení je u policie nutné řešit v co nejkratším možném termínu.

Pokud ale teď někoho napadlo, že jezdit s vozidlem, které je zjevně technicky nezpůsobilé, nevyjde zase tak draho, zákon vás vyvede z omylu. Pokud totiž řidič jezdí po pozemních komunikacích s vozidlem, které je technicky nezpůsobilé k provozu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, dočká se pokuty od 5000 Kč do 10 000 Kč, zákazu řízení až na rok a pěti trestných bodů. Pokuta čeká i ty, kteří by jezdili i přes to, že jim byl techničák zabaven. V tomto případě se pokuta pohybuje mezi 10 000 Kč a 20 000 Kč a spolu s ní jde ruku v ruce i až roční zákaz řízení.