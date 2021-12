Automobilky podle ekologů podvádějí s emisemi. Na mušce mají plug-in hybridy

Nová studie společnosti společnosti Transport & Environment, která sdružuje neziskové ekologické organizace z oblasti dopravy, tvrdí, že zejména Daimler, VW a BMW se snaží splnit své emisní cíle prodejem „zdánlivě elektrických“ plug-in hybridů. Podle T&E započítávání těchto vozidel jako nízkoemisních umožňuje automobilkám uměle snižovat průměrné flotilové emise CO 2 . Díky tomu mohli jen za letošní rok prodat o 840 000 plně elektrických vozů méně, než kdyby se plug-in hybridy nezapočítávaly.

Pozornost ekologů se zaměřila na tři automobilky. Údaje společnosti T&E ukazují, že společnosti Daimler a BMW by bez tohoto nařízení nesplnily své cíle EU pro rok 2021. Nově registrované benzinové a naftové vozy Daimleru údajně mají v průměru vyšší emise než modely z doby před pěti lety. Průměrné emise CO 2 u spalovacích vozů BMW a Volkswagen také téměř neklesly. Plug-in hybridy, pokud nejsou nabíjeny, ve skutečnosti vypouštějí více CO 2 než vozidla se spalovacími motory.

Stef Cornelis, ředitel T&E Německo, k problematice plug-in hybridů uvedl: „Společnosti Daimler, Volkswagen AG a BMW se označují za ekologické, ale za touto fasádou využívají každou malou skulinku, aby oddálily přechod na vozidla s nulovými emisemi. Nyní, když EU reviduje své klimatické cíle pro výrobce, mají politici šanci toto pokrytectví ukončit.“

Ani jedna ze tří německých centrál zmíněných automobilek na dotaz iDNES.cz k tomuto obvinění nereagovala. Praxe ovšem ukazuje, že plug-in hybridy skutečně v reálném provozu vykazují daleko vyšší než udávanou spotřebu. Což však samozřejmě není problém automobilek, ale uživatelů.

Plug-in hybridy začaly ve svých vozových parcích používat v první řadě firmy a už i ty české mají své praktické zkušenosti. Příkladem může být finanční skupina Moneta. Její firemní flotila aktuálně představuje 320 aut, z toho je 68 elektrických VW Golf a jeden plug-in hybrid.

„Původně jsme uvažovali o tom, že bychom flotilu diverzifikovali mezi elektromobily a jiné typy alternativních pohonů aut, ale po zkušenosti s plug-in hybridem jsme od tohoto záměru upustili,“ řekla odbornému magazínu o firemních autech Flotila mluvčí skupiny Moneta Zuzana Filipová. „Zjistili jsme, že převážná část řidičů v nich jezdila na benzin a elektřinu zanedbávala, a tak vytvářela daleko větší uhlíkovou stopu než s klasickým benzinovým autem.“